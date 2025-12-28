París. Líderes políticos en Francia lamentaron este domingo la muerte de la actriz Brigitte Bardot, a los 91 años de edad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó que Bardot encarnaba “una vida de libertad” que aportó “un brillo universal a Francia”.

“Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, dijo Macron en 'X'.

Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen, a quien llegó a llamar una “Juana de Arco del siglo XXI”.

“Me gusta mucho Marine (Le Pen), lo digo. No tengo por qué ocultarlo”, dijo en su momento Bardot, quien en 1993 se casó con Bernard d'Ormale, asesor de Jean-Marie Le Pen. De ahí viene su acercamiento al Frente Nacional. Según Bardot, Marine Le Pen “es la única mujer que tiene cojones”.

Marine expresó su “pesar inmenso” por la muerte de Bardot. “Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos”, destacó en un mensaje en X.

La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido “a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza” y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.

“Una mujer que tomó la decisión de romper con una carrera increíble para consagrarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotable”, agregó Le Pen.

“Una feroz defensora de las especies”

PETA, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, saludó el legado activista de Bardot y la definió como “una feroz defensora de todas las especies”.

“Desde rescatar palomas en Saint-Tropez hasta adorar a sus amados perros, Brigitte fue un ángel para los animales. Vegetariana desde hace mucho tiempo y feroz defensora de todas las especies, vendió sus joyas y posesiones personales para fundar un santuario y defender a los animales”, señaló en un mensaje en la red social 'X' la conocida organización.

“Una vez (Bardot) dijo que solo protegiendo a los animales logró florecer verdaderamente. Honramos su legado pidiendo a todo el mundo que hoy haga algo amable por los animales”, agregó la organización.

En 1986, la actriz lanzó la Fundación Brigitte Bardot (FBB), desde la que llevó a cabo numerosas causas animalistas, como contra el uso de primates y perros en pruebas de cosméticos y medicina, el fin del comercio de pieles y contra la tauromaquia y los circos con animales.

En su más reciente aparición en un medio de comunicación, en una entrevista al canal 'BFMTV' en mayo de 2025, aprovechó para hacer un alegato para prohibir la caza de montería en Francia, a la que consideraba extremadamente cruel contra los animales.

Las polémicas de Bardot

Bardot no solo fue una actriz legendaria, sino una figura polémica por sus posturas políticas, que la llevaron a ser acusada de “odio racial”.

Entre 1997 y 2008, fue multada en seis ocasiones por inicitación al odio, incluyendo un caso en el que un tribunal de París la sancionó con 15 mil euros por afirmar que los musulmanes eran la “población que nos está destruyendo, destruyendo nuestro país al imponer sus actos”.

Calificó de “degenerada” a la población de la isla francesa de Reunión por sus tradiciones de sacrificar animales. “Es una isla demoníaca”, manifestó.

También se lanzó contra “los clandestinos o los mendigos que profanan y asaltan nuestras iglesias para transformarlas en pocilgas humanas”.

Bardot aseguró no ser fascista. “Estoy en contra del multiculturalismo, pero no soy fascista, como tampoco lo es Marine Le Pen”, dijo.

A pesar de ser un símbolo de la libertad sexual, Bardot tuvo comentarios despectivos hacia la comunidad LGBTQ+ y hacia el movimiento MeToo, al declarar que algunas acusaciones de mujeres contra hombres eran “hipócritas”, dado que muchas artistas “calientan a los productores para conseguir un papel”.