Histórico del América revela relación con Ivonne Montero, famosa actriz mexicana

El delantero chileno Fabián Estay, histórico del futbol mexicano, reveló su relación con la famosa actriz mexicana Ivonne Montero.

El ex de Toluca, América, Atlante y Santos Laguna, confesó su amorío con la actriz luego de que filmara El Tigre de Santa Julia (2002).

En entrevista durante el podcast “Secretos del Vestidor”, con Alberto Rojas, el histórico de los Diablos Rojos del Toluca fue cuestionado sobre sus citas en su etapa como futbolista y aceptó lo que para muchos ya era sabido: su romance con Ivonne Montero.

“No voy a hablar, los caballeros tienen memoria”, dijo aguantando la risa. “Para qué me preguntas, cabrón, si ya lo sabes… recién terminadito el Tigre de Santa Julia, en su mejor momento”, respondió el chileno.

"No la conocí en ningún antro, la conocí corriendo en el parque de Tlalpan... Me le acerqué, la saludé y empezamos a salir un rato", agregó el exfutbolista, quien además reveló que salió con Betty Monroe.

Fabián Estay llegó al futbol mexicano en 1996 para jugar con el Toluca donde consiguió dos título de liga para después pasar por el América, donde brilló aunque no trascendió de gran manera; Atlante y Santos Laguna fueron sus últimos clubes en México.

