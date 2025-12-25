Liga MX: Los fichajes más destacados para el siguiente torneo Clausura 2026

Faltan menos de 20 días para que regrese la actividad de la Liga MX con el torneo Clausura 2026 y los equipos comienzan a reforzarse rumbo al atípico certamen.

La próxima competencia de la Liga MX será un torneo previo a la Copa del Mundo 2026, por lo que tendrá algunas modificaciones como la ausencia del Play-in, la Liguilla sin seleccionados y otras modificaciones que podrían darse.

El mercado de fichajes ya se mueve y aunque no se ha dado ningún bombazo por ahora, hay algunos nombres que a comienzan a resonar en los movimientos de invierno.

Aquí te dejamos algunos fichajes que han dado de qué hablar tras la consumación del torneo Apertura 2025.

Chivas

El Guadalajara quiere acabar con una sequía sin título de Liga MX de casi nueve años y para ello han fichado a Brian Rodríguez, proveniente del Chicago Fire, además del regreso de Ángel Sepúlveda, que tuvo un destacado paso en Cruz Azul.

Pumas

El Club Universidad de Efraín Juárez ha sumado nombres interesantes para el Clausura 2026, como Juninho Vieira del Flamengo y los mexicanos Jordan Carrillo y César Garza, provenientes de Santos y Tigres, respectivamente.

Toluca

El bicampeón del futbol mexicano quiere mantenerse en lo alto del futbol mexicano y a falta de anuncio oficial, Sebastián Córdova será nuevo elementos de los Diablos Rojos.

Otros movimientos destacados

Alex Alcalá, mexicoestadounidense de 23 años, pertenecía a City Group, entrenó con el Manchester City y ahora será nuevo jugador de los Gallos Blancos de Querétaro.

En los banquillos también hay movimientos interesantes como el regreso de Pedro Caixinha al futbol mexicano para dirigir a los Bravos de Juárez o el salto del uruguayo Martín Varini al Necaxa.