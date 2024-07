Washington.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desvinculó del 'Proyecto 2025', un programa de gobierno elaborado por grupos ultraconservadores por si el republicano regresa a la Casa Blanca, al asegurar que algunas de sus propuestas son ridículas.

"No sé nada sobre el 'Proyecto 2025'. No tengo ni idea de quién está detrás. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales", dijo Trump en la red Truth Social.

El magnate neoyorquino deseó "suerte" a los autores de ese plan, pero insistió en que no tiene "nada que ver con ellos".

El 'Proyecto 2025', impulsado por la Fundación Heritage, un laboratorio de ideas de ultraderecha, propone una hoja de ruta para un cambio radical de la Administración estadounidense en caso de que Trump gane las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Sus planes incluyen desmantelar varias agencias del gobierno federal y despedir a miles de funcionarios públicos para reponerlos por personas leales a Trump, que apliquen sin objeciones una agenda ultraderechista.

Trump lidera las encuestas frente a su rival, el presidente demócrata, Joe Biden, quien salió muy mal parado del debate electoral del pasado 27 de junio. Sin embargo, el republicano necesita apelar a los votantes indecisos y moderados para asegurar su victoria en noviembre.









