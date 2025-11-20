Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao, después de haber negociado con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro del 40%, elevando el total al 50%, en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder estadounidense que fue condenado a 27 años de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula.
La nueva orden ejecutiva, firmada por Trump este martes, retira aranceles a ciertos bienes que fueron importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre.
Las exenciones están recogidas en dos listados que incluyen desde carne y otros productos bovinos a especias, frutas y granos como el café, el cacao y sus derivados y muchos otros bienes de origen agrícola.
También se incluyen combustibles fósiles, productos derivados o sustancias químicas relacionadas con el carbón y su procesamiento, gases licuados, productos químicos, pulpas de madera e infinidad de componentes para aviación civil.
Trump y Lula, quien prometió defender la soberanía de su país, comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York, momento en que según los líderes surgió "química" entre ambos.
Los mandatarios tuvieron poco después una llamada telefónica y se reunieron cara a cara el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), en un encuentro calificado de positivo por ambas partes.
Desde entonces, equipos de ambos Gobiernos han discutido la posible revisión de los aranceles impuestos a Brasil, país que durante los últimos quince años, según datos oficiales, ha tenido una relación comercial deficitaria con el país norteamericano.
La semana pasada, el Gobierno brasileño calificó de "positivo" el plan de Trump de retirar ciertos aranceles a productos agrícolas brasileños, pero dijo que confía en seguir negociando nuevas rebajas.
