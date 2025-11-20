Más Información

Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña

México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta

Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud

Miss Universo 2025: fecha, horario y dónde ver la final con Fátima Bosch en México

Trump estudia "medidas adicionales" contra los narcos en México, afirma la Casa Blanca

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Jorge Triana reacciona a caso de Edson Andrade tras filtración de datos; afirma que Morena también le paga por servicios digitales

Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

"Make Mexico Safe Again": Diputado migrante del PAN pide a comunidad internacional voltear a ver lo que pasa en el país

¡Tómalo en cuenta! Reabren varias estaciones del Metro; solo una permanece cerrada

El presidente de , Donald Trump, retiró este jueves los aranceles del 40% a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao, después de haber negociado con su homólogo brasileño, .

Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto 10% de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro del 40%, elevando el total al 50%, en represalia por el juicio contra el expresidente , aliado del líder estadounidense que fue condenado a 27 años de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula.

La nueva orden ejecutiva, firmada por Trump este martes, retira aranceles a ciertos bienes que fueron importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre.

Las exenciones están recogidas en dos listados que incluyen desde carne y otros productos bovinos a especias, frutas y granos como el café, el cacao y sus derivados y muchos otros bienes de origen agrícola.

También se incluyen combustibles fósiles, productos derivados o sustancias químicas relacionadas con el carbón y su procesamiento, gases licuados, productos químicos, pulpas de madera e infinidad de componentes para aviación civil.

Trump firma orden ejecutiva. Foto: Archivo/El Universal
Trump y Lula, quien prometió defender la soberanía de su país, comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York, momento en que según los líderes surgió "química" entre ambos.

Los mandatarios tuvieron poco después una llamada telefónica y se reunieron cara a cara el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), en un encuentro calificado de positivo por ambas partes.

Desde entonces, equipos de ambos Gobiernos han discutido la posible revisión de los aranceles impuestos a Brasil, país que durante los últimos quince años, según datos oficiales, ha tenido una relación comercial deficitaria con el país norteamericano.

La semana pasada, el calificó de "positivo" el plan de Trump de retirar ciertos aranceles a productos agrícolas brasileños, pero dijo que confía en seguir negociando nuevas rebajas.

