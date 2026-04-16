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El presidente de , , encabezó este jueves en Las Vegas (Nevada) un encuentro con trabajadores para defender su propuesta de eliminar los impuestos sobre las propinas de los empleados por hora, en el marco de su estrategia para reforzar el apoyo al Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

"Las Vegas es el hogar de la mayor concentración de trabajadores que reciben propinas en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo", afirmó el mandatario al abrir el evento en el AC Hotel y al sostener, sin datos concretos, que las recientes rebajas fiscales han "elevado los " de miles de empleados.

En su intervención, el presidente reivindicó además el impacto de las rebajas fiscales en los trabajadores del sector servicios y aseguró que la medida ya está generando beneficios económicos.

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"Ellos recibieron los mayores reembolsos de impuestos de sus vidas", afirmó Trump, al destacar a camareros, bartenders, empleados de casinos y otros trabajadores como principales beneficiarios de su política tributaria.

El evento se celebró un día después del cierre del periodo de declaración de impuestos en Estados Unidos, en un contexto en el que la administración republicana busca destacar los efectos de sus recientes rebajas fiscales y nuevas deducciones para trabajadores y familias.

En el foro republicano participaron trabajadores de diversos rubros que alabaron las políticas del mandatario, quien hizo un llamado al voto por los representantes de su partido para este estado y la ciudad de Las Vegas.

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La popularidad de Trump, se mantiene en terreno negativo en las principales encuestas nacionales, con niveles de aprobación que rondan el 40% y una desaprobación superior al 50%, en un contexto marcado por el debate sobre su política económica y la situación internacional.

Las cifras, previas a las votaciones intermedias, reflejan además una ligera tendencia a la baja respecto a etapas anteriores de su mandato, en medio de la discusión sobre el impacto de sus medidas fiscales y la gestión de la política exterior marcada por la guerra con Irán.

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