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Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que "todos" los prisioneros políticos venezolanos serán liberados, y elogió de nuevo el "gran trabajo" de su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.
"Vamos a sacarlos a todos" de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China.
El gobierno de Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8 mil personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.
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"Delcy está haciendo un gran trabajo", aseguró el mandatario republicano, que ordenó la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa en enero.
"El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles", aseveró Trump.
El mandatario había vuelto a lanzar en una reciente entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el estado 51 de EU, una sugerencia que despierta irritación en el gobierno venezolano, dispuesto a mantener las riendas del poder.
"Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías [petroleras] en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años".
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La salida del poder de Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, gracias en buena parte al levantamiento de sanciones a su petróleo por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
La liberalización económica en Venezuela debe ser seguida, según los planes de Washington, por una transición política que desemboque en elecciones libres y transparentes.
Caracas se muestra ambivalente sobre los siguientes pasos políticos que dará el régimen chavista, en el poder desde hace un cuarto de siglo.
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La amnistía debía ser un paso significativo en esa transición vigilada por Washington, pero quedó enturbiada por la lentitud en liberar los presos, y por la cantidad real de excarcelados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que la cifra de personas con libertad plena asciende a 186, mientras que otras 554 salieron de la cárcel, pero bajo medidas cautelares.
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mcc
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