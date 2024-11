Trudeau afirma que su conversación con Trump en Florida fue “excelente”; viaje se dio tras amenaza de aranceles

West Palm Beach, Florida.— El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que tuvo una “excelente conversación” con Donald Trump en su finca de Mar-a-Lago, Florida, luego de que la amenaza del próximo mandatario de Estados Unidos, de imponer aranceles significativos a dos de sus principales socios comerciales, provocara alarmas en Ottawa y Ciudad de México.

Sin embargo, no estaba claro si la conversación había aliviado las preocupaciones de Trump en momentos en los que Trudeau regresaba a Canadá.

Una persona familiarizada con los detalles de la reunión apresuradamente organizada el viernes por la noche dijo que fue una “cena positiva y amplia que duró tres horas”.

El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, defensa, Ucrania, OTAN, China, Oriente Medio y oleoductos, así como la reunión del G7 en Canadá el próximo año.

El magnate ha amenazado con imponer aranceles a productos de Canadá y México si los países no detienen lo que él llamó la afluencia de drogas y migrantes a través de sus fronteras. Dijo que impondría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos desde Canadá y México como una de sus primeras órdenes ejecutivas cuando asuma el cargo en enero.

El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) da la bienvenida al primer ministro canadiense Justin Trudeau en la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de octubre de 2017. Canadá estaba luchando el 26 de noviembre de 2024 para mitigar el impacto del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La amenaza de Trump de implementar aranceles elevados una vez que asuma el cargo, mientras los expertos advirtieron sobre un golpe potencialmente "catastrófico" para la economía canadiense. Foto

Trudeau, el primer líder del G7 que visita a Trump tras su triunfo

Mientras salía de su hotel en West Palm Beach, Trudeau se detuvo brevemente para responder una pregunta de un reportero sobre la cena, diciendo que fue “una excelente conversación”. El equipo de transición de Trump no respondió a preguntas sobre lo que los líderes habían discutido.

Trump, durante su primer mandato como presidente, una vez llamó a Trudeau “débil” y “deshonesto”, pero fue este el primer líder del G7 en visitar a Trump desde las elecciones del 5 de noviembre.

“Los aranceles son un tema crucial para Canadá y se necesitaba una medida audaz. Quizás fue un riesgo, pero un riesgo que valía la pena tomar”, señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

Entre los presentes en la cena estaban Howard Lutnick, la elección de Trump para secretario de comercio; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, en línea para liderar el Departamento del Interior; y Mike Waltz, la elección de Trump para ser su asesor de seguridad nacional.

Acompañando a Trudeau estaban el ministro de seguridad pública de Canadá, Dominic LeBlanc, cuyas responsabilidades incluyen la seguridad fronteriza, y Katie Telford, jefa de gabinete de Trudeau.

El próximo mandatario de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles significativos a México y EU, dos de sus principales socios comerciales. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Hablando se entiende la gente?

Trudeau había dicho el viernes anterior que resolvería el problema de los aranceles hablando con Trump. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo un día antes, después de hablar con Trump, que confía en que se evitará una guerra arancelaria con Estados Unidos.

Trudeau comentó que Trump fue elegido porque prometió reducir el costo de los alimentos, pero ahora está hablando de agregar un 25% al costo de todo tipo de productos, incluidas las papas de la Isla del Príncipe Eduardo en el Atlántico canadiense.

“Es importante entender que cuando Donald Trump hace declaraciones como esa, planea llevarlas a cabo. No hay duda al respecto”, dijo Trudeau antes de partir hacia Florida.

“Nuestra responsabilidad es señalar que no solo estaría perjudicando a los canadienses, que trabajan tan bien con Estados Unidos, sino que también estaría aumentando los precios para los ciudadanos estadounidenses y dañando la industria y los negocios estadounidenses”, agregó.

Para Nelson Wiseman, profesor emérito en la Universidad de Toronto, Trump “no necesita convencerse de que nuevos aranceles a los productos canadienses no serían en interés de Estados Unidos. Él lo sabe, pero no puede decirlo porque restaría valor a lo que ha dicho públicamente. Su objetivo es proyectar la imagen de que obtiene acción cuando habla”.

Esos aranceles podrían esencialmente hacer estallar el pacto comercial norteamericano que el equipo de Trump negoció durante su primer mandato. Trudeau señaló que pudieron renegociar exitosamente el acuerdo, al que llama un “ganar ganar” para ambos países.

Trump hizo la amenaza de aranceles el lunes mientras mencionaba la afluencia de migrantes que ingresan ilegalmente al país, aunque los números en la frontera canadiense palidecen en comparación con los de la frontera entre Estados Unidos y México.

Trump también habló sobre el fentanilo proveniente de México y Canadá, pese a que las incautaciones en la frontera canadiense son pocas en comparación con la frontera mexicana.

Funcionarios canadienses dicen que agrupar a Canadá con México es injusto pero dicen que están listos para hacer nuevas inversiones en seguridad fronteriza.

Cuando Trump impuso aranceles más altos durante su primer mandato en el cargo, otros países respondieron con aranceles de represalia propios. Canadá, por ejemplo, anunció miles de millones de nuevos deberes en 2018 contra Estados Unidos en respuesta a nuevos impuestos sobre el acero y el aluminio canadienses.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3 mil 600 millones de dólares canadienses (2 mil 700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día.

