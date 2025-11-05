Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento; está en fiscalía de delitos sexuales

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

“Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”: Brugada; afirma que se procederá contra hombre que tocó a Sheinbaum sin su consentimiento

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 5 de noviembre, minuto a minuto

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Presentan nuevo plan para pacificar Michoacán; es el cuarto en 19 años

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Nueve capos aún tienen a Michoacán bajo su yugo

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Diputados aprueban PEF 2026 en lo general

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Cárdenas Batel pidió a Calderón intervención del Ejército en Michoacán: Ramírez Acuña; "él no podía controlar la violencia", afirma

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

Obras invertirá 71 mdp para mejoras en el Tren Ligero

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

CDMX aprueba 27 mil viviendas bajo la norma 26

La Paz, Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia de anuló una condena de 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra la expresidenta interina , por lo que podría recuperar la libertad de inmediato.

A su vez, ordenó que Áñez sea sometida a un , como reclamaba la defensa de la exmandataria que ha estado encarcelada más de cuatro años.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba con base a algunos argumentos”, dijo el miércoles a los medios el presidente del Tribunal, Romer Saucedo.

Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente (2006-2019).

Lee también

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la (OEA).

Su defensa sostenía que Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria, sino en un proceso político en la por su condición de exmandataria.

El alto magistrado explicó que al disponerse la nulidad de la sentencia, ahora “se dispone la” de la exmandataria.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad. Foto: Canva

¿Eres mexicana y sueñas con estudiar en Estados Unidos? Esta beca te da $12,500 dólares para hacerlo realidad

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos. Foto: Canva / El Buen Fin / SAT

¿Cómo participar en el sorteo del Buen Fin y el SAT en el que regalan 250 mil pesos? Requisitos

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe. Foto: Canva

Jornada laboral de 40 horas: ¿aprobarán la reforma en Noviembre para entrar en vigor en enero 2026? Esto se sabe

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda