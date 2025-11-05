La Paz, Bolivia. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló una condena de 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por lo que podría recuperar la libertad de inmediato.

A su vez, ordenó que Áñez sea sometida a un juicio político, como reclamaba la defensa de la exmandataria que ha estado encarcelada más de cuatro años.

“Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia con la que ella contaba con base a algunos argumentos”, dijo el miércoles a los medios el presidente del Tribunal, Romer Saucedo.

Jeanine Áñez fue condenada en junio de 2022 por haber asumido la presidencia en una cuestionada sesión de Asamblea Nacional durante las letales protestas de 2019 que precipitaron la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

Las manifestaciones —en las que murieron 37 personas— siguieron a la crisis desatada luego de las elecciones presidenciales en las que Morales se adjudicó un nuevo mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Su defensa sostenía que Áñez no debió ser juzgada en una corte ordinaria, sino en un proceso político en la Asamblea Nacional por su condición de exmandataria.

El alto magistrado explicó que al disponerse la nulidad de la sentencia, ahora “se dispone la libertad inmediata” de la exmandataria.

ss/mcc