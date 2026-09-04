El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, terminó este viernes en juicio nulo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime, por lo que el caso queda ahora en manos de la Fiscalía y la defensa, que deberán decidir si afrontan un nuevo juicio, negocian un acuerdo o ponen fin al proceso.

Estas son las claves del caso y de lo que puede ocurrir a partir de ahora:

¿Por qué se declaró nulo el juicio?

El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, Massachusetts, declaró nulo el proceso después de que el jurado, compuesto por 12 personas, comunicara por tercera vez en siete días que no podía alcanzar un veredicto unánime.

La decisión se produjo después de que la defensa intentara evitar el juicio nulo mediante una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, en la que alegó que uno de los miembros del jurado no estaba siguiendo las instrucciones del juez y estaba impidiendo alcanzar un veredicto unánime. La petición fue rechazada.

El abogado de Clancy dice que un miembro del jurado "robó" el juicio

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, consideró este viernes haber "ganado" el juicio por asesinato que fue declarado hoy nulo por la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto unánime, arremetió contra un miembro disidente, acusándolo de "robar" a la acusada y al resto del panel las "siete semanas de vida" que duró el proceso.

"Saben que les robó un hombre, cualquiera que fuese su agenda. Les robó siete semanas de vida a los otros jurados, que fueron muy atentos, hermosos, maravillosos, y escucharon la evidencia. Se podía ver lo vencidos que estaban allí sentados. Tengo la sensación de que habrían seguido (deliberando) otra semana si era necesario", dijo el abogado en una rueda de prensa.

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"Espero que ese tipo pueda dormir bien", agregó el abogado, que dio las gracias "a todos los jurados, menos uno".

¿Queda Clancy libre de los cargos?

No. Un juicio nulo por un jurado bloqueado no equivale a una absolución. Los tres cargos de asesinato siguen vigentes y la Fiscalía puede volver a llevar el caso a juicio.

Clancy se enfrenta a tres cargos por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3, y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury.

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¿Puede haber un segundo juicio?

Sí. La Fiscalía puede solicitar que se celebre un nuevo juicio por los mismos cargos. El hecho de que el primer proceso terminara sin veredicto no impide, en principio, que vuelva a juzgarse a Clancy.

La decisión sobre si presentar de nuevo el caso tendrá ahora especial importancia porque el primer juicio terminó sin que los doce miembros del jurado pudieran ponerse de acuerdo sobre la responsabilidad penal de la acusada.

¿Qué otras opciones tiene la Fiscalía?

La Fiscalía también puede decidir no continuar con el proceso o buscar un acuerdo con la defensa que permita cerrar el caso mediante una declaración de culpabilidad por cargos diferentes o menos graves.

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Por ahora no se ha anunciado cuál de estas vías escogerá la acusación.

¿Qué defendía Clancy?

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, admite que mató a sus tres hijos, pero se declaró no culpable de asesinato.

Su defensa sostuvo durante el juicio que sufrió un episodio psicótico relacionado con la depresión posparto y que su estado mental, junto con una atención sanitaria que consideró inadecuada, impedía atribuirle responsabilidad penal por las muertes.

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La Fiscalía sostuvo, por el contrario, que Clancy mató conscientemente a sus hijos y que era responsable penalmente de sus actos.

¿Qué podía decidir el jurado?

Los jurados podían declarar a Clancy culpable de asesinato en primer o segundo grado, o de homicidio involuntario. También, podían declararla no culpable o determinar que no era penalmente responsable por problemas de salud mental.

El hecho de que no alcanzaran un acuerdo impidió que ninguna de esas posibilidades se materializara en un veredicto.

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¿Qué pasa ahora con Clancy?

Clancy permanece internada en un centro psiquiátrico, donde se encuentra desde su detención en 2023 después de intentar suicidarse tras las muertes y quedar parcialmente paralizada.

La declaración de juicio nulo no implica por sí misma el final de su internamiento ni de los cargos que pesan contra ella.

¿Cuándo se decidirá el futuro del caso?

Sullivan ha fijado una audiencia para el 29 de septiembre, en la que las partes deberán abordar los próximos pasos del proceso.

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Para entonces, la Fiscalía y la defensa tendrán que afrontar la principal incógnita que deja el juicio nulo: si el caso volverá a los tribunales para un nuevo juicio o si ambas partes encuentran otra vía para resolverlo.