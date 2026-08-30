La policía suiza desplegó un enorme dispositivo este domingo para encontrar al hombre armado que abrió fuego durante una fiesta rave y que dejó a una mujer muerta y cinco personas heridas, algunas de ellas de gravedad.

Según medios locales, los disparos se produjeron antes de las 03H00 (01H00 GMT) en los alrededores de la Aarauer Rave, una fiesta anual de música tecno que reunió a unas tres mil 500 personas en el hipódromo de la ciudad entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

"Una mujer de 22 años murió a causa de sus heridas. Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron hospitalizados. Tienen heridas de leves a graves", anunció en X la policía del cantón suizo de Argovia, cerca de la frontera alemana.

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La joven fallecida era de nacionalidad italiana, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en un comunicado.

La policía precisó que todavía quedan por esclarecer las circunstancias del incidente.

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Consultada por la AFP, la policía no pudo indicar cuántos sospechosos permanecían prófugos ni qué tipo de armas de fuego fueron utilizadas.

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Las autoridades lanzaron un amplio operativo para encontrar a los presuntos responsables y señalaron que habían reforzado su presencia más allá de Aarau "como medida de precaución".

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Un periodista de la AFP observó agentes armados desplegados alrededor de la zona de los disparos y a lo largo de la autopista hasta unos 30 kilómetros de la ciudad.

Según la prensa local, un helicóptero militar Super Puma fue desplegado en la capital del cantón de Argovia, junto con numerosos equipos de rescate, bomberos y personal sanitario.

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Testigos dijeron al diario Blick que los disparos se produjeron en plena fiesta y que, tras confundir inicialmente el ruido con fuegos artificiales, muchas personas buscaron refugio en un gimnasio cercano. Según el periódico, uno de los testigos habló de "disparos en ráfaga".

Una habitante de Aarau publicó en redes sociales un video de calles desiertas en el que se escuchan de fondo varias detonaciones secas similares a disparos.

La policía cantonal de Argovia informó que abrió una investigación y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona. También solicitó a cualquier persona que disponga de fotos o grabaciones de video que las envíe a través de su cuenta de Instagram.

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