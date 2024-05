Hope Hicks, exasesora del exmandatario Donald Trump, testificó este viernes en el juicio penal contra el republicano. Hicks afirmó que el magnate estuvo "muy involucrado" en su campaña.

El magnate enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros contables en primer grado para encubrir un escándalo sexual extramatrimonial, que incluye un presunto pago a la exactriz porno Stormy Daniels.

Hicks dijo que había oído hablar de Daniels antes de que se mencionara en el artículo del Wall Street Journal del 4 de noviembre de 2016.

Hicks recordó que las personas de seguridad en el avión de Trump en 2015 estaban contando una historia sobre un torneo de golf de celebridades y algunos de los participantes, y surgió el nombre de Daniels.

Añadió que escuchó por primera vez sobre Karen McDougal el 4 de noviembre de 2016, cuando la contactó el Wall Street Journal.

La exasesora ha dicho varias veces que está nerviosa y ha evitado mirar directamente a Trump, reportó CNN.

Sobre la campaña

"Él sabía lo que quería decir y cómo quería decirlo. Todos estábamos siguiendo su ejemplo", dijo Hicks. "Él merece el crédito por los diferentes mensajes en los que se centró la campaña en términos de la agenda que presentó", añadió la exasesora.

Hicks explicó cómo empezó a trabajar para la campaña presidencial de Trump en 2015. "El señor Trump un día dijo: 'Vamos a ir a Iowa', y yo realmente no sabía por qué". El abogado Todd Blanche sonrió y se inclinó para susurrarle al oído a Trump mientras decía esto. Ese viaje inicial a Iowa fue en enero de 2015, indicó.

Hicks recordó que Trump le dijo en un momento que ella sería la secretaria de prensa de la campaña y ella pensó que era una broma porque no tenía experiencia. Declaró que eventualmente pasó tanto tiempo trabajando en la campaña que terminó así.

Sobre su rol, indicó que "era una especie de flujo constante de preguntas entrantes, así que las gestioné todas y traté de responder a todos de manera oportuna", dijo. "Sólo éramos el señor Trump y yo, quienes somos mejores que nadie en comunicación y marca", declaró. No había ningún equipo de comunicaciones en este momento de la campaña.

Hicks confirmó durante su testimonio que Trump se centró en la cobertura periodística de la campaña. Lo consultó con Trump antes de hacer declaraciones a la prensa.





El fiscal Matthew Colangelo le preguntó a la exasesora sobre el papel de Michael Cohen en la Organización Trump.

"¿Sabes qué tipo de trabajo hacía?", se le cuestionó. "No específicamente. Sé que estuvo involucrado en un par de acuerdos de licencia para algunos de los proyectos hoteleros y tal vez también en algunas piezas de entretenimiento, como el concurso de Miss Universo", respondió Hicks.

Hicks describió a Trump y al exeditor del The National Enquire David Pecker como "amigos". Lo conoció en un trabajo anterior y se volvió a conectar con él más tarde, cuando trabajó con Trump. "Sabía que eran amigos", indicó. Hicks no recuerda cuándo se enteró de eso, pero dijo que "en algún momento me di cuenta de ello".

También recordó que estuvo presente en las llamadas telefónicas entre Pecker y Trump durante la campaña, incluso poco después de que el National Enquirer publicara un artículo sobre Ben Carson.

Trump "los felicitó por el excelente reportaje", dijo Hicks. Lo llamó "digno del Pulitzer".

Se le preguntó a Hicks si alguna vez entró y salió de la oficina cuando Donald Tump se reunía con David Pecker, exeditor del National Enquirer, en la Torre Trump. "No tengo ningún recuerdo de eso", testificó.

La exasesora dijo que no ha estado en contacto con Trump desde el verano u otoño de 2022. Ella y Trump habían hablado a diario en 2015.

"Crisis" por cinta de "Access Hollywood"

Hicks también testificó sobre el momento en que se publicó en octubre de 2016 la cinta "Access Hollywood" de Trump usando términos crudos para describir el trato a las mujeres .

Hicks recordó haber recibido un correo electrónico de un reportero del Washington Post sobre los ahora infames comentarios de Trump.

Hicks recordó que Trump se molestó cuando vio la cinta y dijo que los comentarios no sonaban propios de él hasta que la revisó directamente. Hubo consenso en la campaña en que la cinta era "dañina" y que esto "era una crisis", testificó Hicks. "Eventualmente" le preocupaba cómo la cinta podría afectar las opiniones de las votantes femeninas, añadió.

Por otro lado, según Hicks, Trump "definitivamente" consideraba que su cuenta de Twitter era importante para su campaña.

