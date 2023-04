Los famosos storytimes son cada vez más populares en redes sociales, especialmente en TikTok, pues la versatilidad de la plataforma le permite a los usuarios hablarles a sus seguidores de manera fluida y contar una gran variedad de historias apoyados de diferentes recursos que le añaden un 'picante' a la situación.

En las últimas horas precisamente se viralizó una de ellas, en la cual una joven de Medellín contaba cómo una de sus amigas habría salido con "el hombre más tacaño del mundo".

En el video, que ya cuenta con más de 138 mil reproducciones, la usuaria @cestepha17 relata de manera anecdótica cómo su amiga había salido con un hombre que llevaba en un documento de Excel todos los gastos en los que él había tenido que pagar, con el fin de cobrarle luego.

Aunque aclaró que no había nada de malo en pagar en una cita, rápidamente dio a entender que la situación era algo fuera de lo común. Resaltó que el hombre "ganaba cuatro veces más que ella y le gustaban las saliditas y citas a ese nivel".

Fue entonces cuando la chica se vio alcanzada por el dinero, razón por la cual, el hombre en cuestión, le ofreció la "solución de su vida".

"Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tú me vas pagando'", narró la mujer para luego adjuntar pruebas sobre los gastos y tablas que hizo en su momento.

Desde las bebidas, hasta aperitivos (o mecato), hasta salidas a comer y mucho más, al "hombre de sus sueños" no se "les escapaba ni una".

En los comentarios, varios usuarios se burlaron de la situación con frases como "creo que hasta tenían contrato por prestación de servicios" o "que me ayude a organizar mis finanzas personales."

Hasta el momento, el clip cuenta con más de 10 mil 'me gusta'' y mil 400 comentarios.

