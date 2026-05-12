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Un laboratorio sudafricano producirá una versión genérica de un nuevo tratamiento contra el VIH, un importante avance hacia la soberanía médica en África, informó el martes la agencia internacional de salud Unitaid.
El lenacapavir, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Gilead, es un tratamiento inyectable contra el VIH que solo necesita administrarse dos veces al año.
Según los expertos, esto supone un enorme avance frente a los tratamientos que requieren tomar una pastilla diaria, especialmente para las mujeres estigmatizadas, que pueden ser en algunos casos.
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Estudios muestran que este medicamento reduce el riesgo de transmisión del VIH en un 99,9%.
"Junto con Gilead, tenemos un acuerdo con el gobierno de Sudáfrica para que este medicamento se produzca en Sudáfrica lo antes posible", declaró el director ejecutivo de Unitaid, Philippe Duneton.
Unitaid trabaja para combatir enfermedades en países pobres a menor costo.
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Actualmente, el lenacapavir cuesta alrededor de 28 mil dólares al año en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que a partir de 2027 estén disponibles versiones genéricas con un costo aproximado de 40 dólares al año, en más de 100 países.
Duneton, que habló en una cumbre económica franco-africana en Nairobi, calificó la medida de "paso muy importante", ya que la inversión en la producción regional de medicamentos en África era "absolutamente esencial".
La cuestión cobró relevancia durante la pandemia de coronavirus, cuando los países desarrollados se quedaron en gran medida con las vacunas para sí mismos.
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Duneton dijo a la AFP que un acuerdo preliminar con Gilead se ultimará una vez que se hayan identificado los laboratorios sudafricanos encargados de fabricar una versión genérica del lenacapavir.
Una vez elegido el laboratorio sudafricano, la producción efectiva "tardará entre uno y dos años, eso esperamos", estimó Duneton.
Este anuncio se produce en un momento en que países africanos, como Sudáfrica, registran altas tasas de infección por VIH/sida.
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Además, las naciones de este continente se enfrentan a recortes de la ayuda humanitaria mundial, especialmente de Estados Unidos, que han afectado a programas de lucha contra la enfermedad.
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