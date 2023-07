El soldado estadounidense que penetró en territorio de Corea del Norte durante una visita turística a la frontera con Corea del Sur, altamente vigilada, y que se cree que fue retenido, enfrentaba expulsión de este último país por razones disciplinarias.

Funcionarios estadounidenses dijeron a CBS News que el sujeto era un soldado de segunda clase, Travis King, quien había sido liberado de su detención militar en Corea del Sur y estaba siendo escoltado fuera del país por razones disciplinarias.

Sin embargo, después de pasar por la seguridad del aeropuerto para salir, de alguna manera regresó y se las arregló para unirse a un grupo de turistas fronterizos antes de cruzar a Corea del Norte, dijeron los funcionarios.

“Un ciudadano estadounidense que participaba en una gira de orientación de las Fuerzas Armadas Conjuntas cruzó, sin autorización, la Línea de Demarcación Militar para entrar en la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”, dijo el Mando de las Naciones Unidas en su declaración anterior, utilizando el nombre formal de Corea del Norte.

“Creemos que actualmente se encuentra bajo custodia de la República Popular Democrática de Corea y estamos trabajando con nuestros homólogos del KPA [ejército norcoreano] para resolver este incidente”, agregó.

Según medios locales, el hombre, que estaba visitando la Línea de Demarcación Militar en Panmunjom con un grupo de turistas civiles, cruzó la frontera a las 15:27 hora local.

Una persona que dijo haber presenciado el suceso y que formaba parte del mismo grupo de turistas declaró a CBS News que acababan de visitar uno de los edificios del lugar cuando “este hombre emite un fuerte 'ja, ja, ja', y se mete corriendo entre algunos edificios”.

El testigo dijo que el personal militar reaccionó en cuestión de segundos a las acciones del hombre. “Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando no volvió, me di cuenta de que no era una broma, y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se pusieron locas”.

Los testigos afirmaron que no había soldados norcoreanos visibles en el lugar por donde corrió el hombre, y que les dijeron que no los había desde la pandemia de coronavirus, cuando el Norte intentó sellar completamente sus fronteras al mundo exterior.

Después de que el hombre cruzara corriendo la frontera, el grupo de turistas fue conducido a la Casa de la Libertad para que todos declararan y, a continuación, los llevaron a su autobús.

“Se lo digo porque en realidad me afectó bastante", dijo el testigo a CBS. “Fue en el camino de vuelta en el autobús, y llegamos a uno de los puntos de control... Alguien dijo que éramos 43 entrando y 42 volviendo”.

Corea del Norte y Corea del Sur en conflicto desde hace más de 70 años

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de paz, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera, muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada.

Soldados de ambos Estados trabajan frente a frente en el Área de Seguridad Común, al norte de Seúl, supervisada por el mando de Naciones Unidas.

Según el protocolo del armisticio, ni el personal estadounidense ni el surcoreano pueden cruzar la frontera para recuperar al ciudadano estadounidense.

El incidente se produjo en momentos en que las relaciones entre las dos Coreas son mínimas. La acción diplomática está en punto muerto y el líder norcoreano, Kim Jong Un, llamó a desarrollar el armamento de su país, incluyendo las armas nucleares tácticas.

Corea del Sur y Estados Unidos intensificaron la cooperación en materia de defensa organizando maniobras militares conjuntas; unos ejercicios que se volverán a realizar el próximo mes. Con información de AFP

