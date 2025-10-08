Más Información
El primer ministro dimisionario, Sébastien Lecornu, estimó este miércoles que la situación política actual permite al presidente francés, Emmanuel Macron, nombrar a un jefe de gobierno "en las próximas 48 horas", al término de dos días de consultas con los partidos políticos.
"Le dije al presidente que las perspectivas de disolución [de la Asamblea Nacional] se alejaban y que pienso que la situación permite al presidente nombrar a un primer ministro en las próximas 48 horas", aseguró Lecornu durante una entrevista en la televisión pública.
