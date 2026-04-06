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Miami. La periodista volvió este lunes a su programa "Today" de NBC, una de las emisiones matutinas más vistas en Estados Unidos, tras más de dos meses de la en de su madre, cuyo paradero se desconoce desde el 1 de febrero.

"Es bueno estar en casa", declaró Guthrie al comienzo de la transmisión, en la que vistió un vestido amarillo para evocar los listones y las flores que los fanáticos han dejado fuera de casa de su madre, , cerca de la ciudad de (Arizona).

"Bueno, aquí vamos, listos o no. Demos las noticias", agregó la presentadora, sin más comentarios sobre el caso.

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Esta emisión representa el regreso a la televisión de la periodista, quien ha sido copresentadora desde 2012 de "Today" y es la presentadora principal de cobertura electoral y eventos especiales de NBC, desde la desaparición y presunto de su madre.

El caso es uno de los principales misterios en Estados Unidos, donde las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada porque sigue sin conocerse si está viva o si permanece con sus presuntos captores.

En el programa de este lunes, Guthrie saludó a sus fans reunidos en la Plaza Rockefeller de Nueva York, donde portaban insignias amarillas y letreros con la imagen de la mujer desaparecida.

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"Ustedes han sido tan hermosos. He recibido tantas cartas, tanto cariño para mí y toda mi familia. Así lo sentimos. Sentimos sus oraciones", les expresó la periodista.

La familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, quien tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos, mientras el ha prometido 100 mil dólares por pistas que ayuden a dar con el paradero de la mujer o la captura de los responsables de su desaparición.

La investigación ha adquirido relevancia internacional, pues el grupo de estado en México que colinda con Arizona, se unió a la búsqueda de la mujer en el desierto.

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ss

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