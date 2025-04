El asesinato de Sara Millerey, de 32 años, ha generado indignación en Colombia. Esta mujer transgénero falleció tras ser torturada y abandonada en una quebrada de Bello, Antioquia, el pasado domingo 6 de abril.

El cuerpo de Bomberos de Bello y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que la víctima fue hallada en la quebrada La García, con signos claros de una agresión extrema: fracturas en extremidades y evidentes marcas de violencia.

Autoridades confirmaron que 'La Millarey' -como también era conocida- pudieron comprobar que la agresión fue perpetrada por personas del sector, lo que ha sido calificado como un crimen de odio dado el contexto y la vulnerabilidad de la víctima por identidad sexual.

En ese contexto, la mamá de la mujer, Sandra Milena Borja, habló con Noticias Caracol, y allí reveló las últimas y desgarradoras palabras que Sara escribió en su diario.

Con un profundo dolor, Borja le dijo al medio anteriormente señalado que Sara había pasado por distintos miedos y acechos por parte de la comunidad.

"Sabes que he pasado por muchos miedos y muchos acechos los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor te pido que no sucedan", contó la mamá de la mujer asesinada.

Además, mostró en medio de las páginas que su hija también escribió lo que sería un poema en el que decía: "Tráeme luz. Báñame de luz. Cura mi cuerpo. Cura mi corazón. Cura mi alma".

Violencia contra las personas trans en Colombia

Según cifras de la Fiscalía recogidas por el Ministerio del Interior, el año pasado fueron asesinadas 29 personas trans en el país, cinco de ellas en Antioquia.

El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo cifra además en 24 las personas LGBTIQ+ asesinadas en lo que va corrido de este año, de los cuales 13 crímenes han sido cometidos en Antioquia.

"Durante el año 2024, desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a 287 personas víctimas de violencia por prejuicio en razón de su identidad y/o expresión de género: 254 mujeres transgénero y 33 hombres transgénero", expresó, por su parte, ese organismo.

