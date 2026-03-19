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Roma. Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo en Dolo (Venecia, norte de ) y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 4:30 hora local (3:30 GMT), emplearon varios vehículos como arietes para forzar la entrada a la , especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, con el objetivo de retrasar la llegada de las , que se vieron obligadas a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.

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Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados.

Tras el incidente, las autoridades italianas han comenzado a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de activo en toda la región del Véneto (norte).

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