El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó este viernes ante las autoridades estadounidenses para ser extraditado a su país.

El expresidente llegó al tribunal a la hora prevista, las 09.00 hora local (16.00 GMT), y evitó entrar por la puerta principal para no encontrarse con los medios de comunicación.

"Apenas durmieron dos horas y media recordando momentos", indicó a EFE una fuente del entorno de Toledo en alusión al expresidente y su esposa.

Toledo, de 77 años, se entregó a las 09H15 (16H15 GMT) locales a un tribunal federal de San José y quedó a disposición del servicio de alguaciles de Estados Unidos, informaron autoridades en California, reportó AFP.

El Comercio, del Grupo de Diarios América (GDA), confirmó el hecho con fuentes de Cancilleria y el Ministerio Público.

Exitosa Noticias mencionó que fuentes de Cancillería confirmaron que Toledo se entregó.

"No le corro a la justicia", declaró antes de presentarse en el Palacio judicial de San José, en California. El exmandatario peruano salió con su abogada de oficio Mara Goldman.

El expresidente, que está acusado en Perú de corrupción por el caso Odebrecht, aseveró no saber "cuánto tiempo" lo tendrán en la cárcel. Manifestó su preocupación respecto a que no se le había informado sobre quiénes se presentarán ante la justicia estadounidense para extraditarlo.

Lee también Detienen a hombre que se disfrazó de alumna e ingresó al baño de niñas en colegio de Perú

"Que no me maten en la cárcel", pide Alejandro Toledo; será extraditado de EU a Perú

"No sé quiénes van a venir a recogerme del Perú, pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido por favor que no me maten en la cárcel", aseveró el exmandatario, antes de solicitar que le permitieran a él y a su defensa "luchar" con sus propios "argumentos".

El pasado 21 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió su extradición a Perú por los delitos de colusión y lavado de activos.

Un recurso presentado por su defensa fue rechazado y se ordenó su detención el 7 de abril, pero ese mismo día, el juez estadounidense Thomas Hixson dejó sin efecto la orden después de que un tribunal de apelaciones admitiera retrasar la extradición.

La Justicia estadounidense reactivó la orden de detención el 19 de abril y al día siguiente rechazó un último recurso de Toledo para frenarla.

Habrá un representante del consulado en la Corte esta mañana para velar por los derechos de un connacional y el respeto al debido proceso. Lo demás de la repatriación lo está viendo la Embajada de Perú con los Departamentos de Estado y de Justicia de EU en Washington D.C, reportó El Comercio.

La libertad de su esposa Eliane Karp peligraría si decidiera volver a Perú, donde afronta otro proceso por el caso Ecoteva. Karp debería recibir su pasaporte de vuelta hoy, indicó el medio.

En entrevista con Exitosa, el abogado de Toledo, Roberto Su, estimó que el expresidente llegará a Perú en aproximadamente cuatro o cinco días después de entregarse a las autoridades de EU.

*Con información de El Comercio, GDA

Lee también Expresidente Alejandro Toledo pide a Justicia peruana que "no lo mate en la cárcel"

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc