Tres empleados de Disney, un maestro y un director deportivo se encuentran entre los más de 200 arrestados en una operación encubierta de una semana centrada en la trata de personas en el condado de Polk, Florida, indican medios locales.

La policía dijo que en el operativo se arrestaron a 119 prostitutas; 83 sospechosos fueron arrestados por solicitar servicios y viajar al lugar encubierto para tener relaciones sexuales, y 17 más por delitos relacionados.

Según el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, se identificaron 21 posibles víctimas de trata de personas de las 119 arrestadas en la operación, reportó WFLA-TV, filial de NBC.

El sheriff Judd agregó que dos sospechosos, María Guzmán y Freddy Escalona, ​​quienes, según dijo, se encontraban ambos en el país ilegalmente, fueron acusados ​​de delito grave de trata de personas.

"Siempre piensas que los tipos son traficantes de personas, pero ella es la que enfrenta un cargo de delito grave que implica 30 años de prisión. Ella es la que fijaba las citas. Ella es la que prostituía a dos jóvenes. Ella estaba tomando 60% -70% de su dinero".

Los agentes dijeron que Guzmán traficaba con dos víctimas desde un hotel en Orlando. Dijeron que ella organizó sus “citas” y se benefició del dinero que ganaron.

El segundo traficante de personas, Freddy Escalona, ​​acusado por la oficina del sheriff, también se encuentra ilegalmente en el país, según el sheriff Judd.

"Ha venido aquí ilegalmente para victimizar a la gente en Estados Unidos", afirmó el sheriff Judd.

Investigan a dos sospechosos más de trata de personas en Florida

Escalona le prestó dinero a una víctima para que arreglara su auto y la obligó a prostituirse para devolver el dinero, dijeron los investigadores. Llevó a la víctima a un lugar encubierto y fue puesto bajo custodia.

Escalona dijo a los detectives que tenía “varias mujeres con las que trabajaba” que le pagaban para transportarlas y “mantenerlas a salvo”.

El sheriff Grady Judd dijo que los agentes están investigando a dos sospechosos más que podrían ser acusados ​​de trata de personas.

Russell Rogers, director deportivo y entrenador de la escuela que trabajó en la escuela Van Guard en Lake Wales y en la escuela secundaria Auburndale, fue arrestado por solicitar una prostituta, dijo la oficina del sheriff.

las Escuelas del Condado de Polk declararon: "Nos decepciona saber que uno de nuestros empleados estaba participando en este tipo de comportamiento. Parte de ser un educador es comprender que sus acciones en el aula están sujetas a un estándar más alto. Estos cargos no involucran a estudiantes, y Rogers no estaba de servicio como maestro, pero este tipo de conducta todavía no tiene cabida en nuestro sistema escolar".

Judd dijo que tres empleados de Disney World también fueron arrestados en la operación. Otro hombre que trabajaba en el Hotel Swan en propiedad de Disney fue arrestado por prostitución, dijo Judd.

