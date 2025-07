Estados Unidos, El Salvador y Venezuela concretaron este viernes un canje de prisioneros que incluyó migrantes, opositores políticos y ciudadanos estadounidenses, incluyendo un mexicano.

Se trata de Wilbert Joseph Castañeda, militar estadounidense que tiene la nacionalidad mexicana y cuya captura fue reportada el 14 de septiembre de 2024 por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lo calificó como “jefe” de un “equipo de mercenarios” que buscaba “desestabilizar” al país y asesinar a Nicolás Maduro.

Castañeda fue miembro de la Armada de Estados Unidos. Su familia aseguró en su momento que él se encontraba de vacaciones en Venezuela.

"Se le ha inventado tantas cosas.En realidad mi hijo es un militar que fue de vacaciones a Venezuela", dijo la madre de Castañeda a Univisión. "Fue por asuntos personales, nada tiene que ver con los problemas internos de Venezuela", insistió la mujer, quien reside en Houston, Texas, pero prefirió no ser identificada. Castañeda nació en México, pero se crió en Houston.

Un avión con migrantes deportados hace meses por Estados Unidos a El Salvador bajo la represión migratoria de la administración Trump aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el viernes 18 de julio de 2025. Foto: AP

Según Cabello, Castañeda, junto con otros dos estadounidenses, dos españoles y un ciudadano checo fueron arrestados como parte del presunto complot de asesinato que, aseguró, fue orquestado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Como evidencia, mostró imágenes de fusiles que, según él, fueron confiscados a algunos de los arrestados.

Según el sitio Military.com, que ofrece noticias sobre el ejército estadounidense, Castañeda se unió a su primer equipo SEAL en 2009 y estuvo alternando entre equipos en las costas este y oeste a lo largo de su carrera. Fue ascendido a suboficial de primera clase en junio de 2013. Según sus registros, recibió tres medallas por logros de la Armada y el Cuerpo de Marines.

El gobierno del salvadoreño Nayib Bukele envió a Caracas a 252 venezolanos deportados en marzo pasado por la administración de Donald Trump a San Salvador, donde quedaron recluidos en la prisión de máxima Seguridad Cecot.

Al hacer su anuncio en X, Bukele afirmó que se trata de gente que enfrenta "cargos por asesinato, robo, violación", aunque en Venezuela el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aclaró que solo siete de los 252 tienen antecedentes por "delitos graves".

El diario estadounidense The New York Times encontró que 32 de los 252 tenían acusaciones penales. La mayor parte no tenían antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro lugar de la región, más allá del delito de haber ingresado irregularmente al país.

Entre los detenidos entregados a Caracas está Widmer Josneyder Agelviz, de 24 años, cuya tía, Jhoanna Sanguino, quien vive en Colombia, se quejó con el Times de que Estados Unidos sabía, "desde el principio", que los migrantes deportados "no son criminales".

A cambio de estos 252 migrantes, y de siete menores que Estados Unidos envió a Caracas, que acusa que fueron separados de sus padres durante las redadas que forman parte de la política de deportación masiva de Trump, Venezuela entregó a 10 ciudadanos estadounidenses y a un número no determinado de venezolanos que estaban encarcelados y que El Salvador describió como "rehenes" y Estados Unidos como presos políticos.

Migrantes son trasladados a mega cárcel de Bukele. Foto: tomada de Truth Social de Trump

La cadena CNN señaló que entre los estadounidenses liberados están, además de Castañeda, Lucas Hunter y Jorge Marcelo Vargas, quien también tiene nacionalidad boliviana y fue detenido en Venezuela acusado de ser parte de un plan contra Maduro.

Hunter es un kitesurfista que, según su familia, estaba en suelo colombiano —cerca de la frontera con Venezuela— para practicar el deporte, cuando fue detenido.

Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que los 10 son estadounidenses, Foro Penal aclaró que cinco tienen nacionalidad estadounidense y los otros son residentes permanentes de Estados Unidos que tienen también otras nacionalidades: mexicana, francesa, boliviana, peruana, uruguaya y venezolana.

De los opositores venezolanos detenidos, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, dijo que son 80, pero sólo identificó al exdiputado opositor Williams Dávila, detenido en agosto de 2024.

William Dávila Valeri confirmó la liberación de su padre y dijo esperar "con enorme emoción" el reencuentro familiar "y comenzar a recuperar el tiempo perdido juntos".

Confirmo que mi padre, Williams Dávila Barrios, ha sido liberado.

Esperamos con enorme emoción poder reencontrarnos en familia y comenzar a recuperar el tiempo perdido juntos.

Agradezco de corazón la solidaridad de tantos. Poco a poco espero poder agradecer, uno a uno, a quienes… — William DavilaValeri (@ieWilliamDavila) July 19, 2025

La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clipp) reportó la excarcelación de al menos 14 personas que fueron detenidas tras la crisis postelectoral en el país caribeño.

A través de una publicación en X, el Clipp indicó que 11 de los que recibieron medidas cautelares estaban detenidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Igualmente, señaló que fueron liberados los activistas políticos del partido antichavista Primero Justicia (PJ) Gregorio Graterol, Manuel Chiquito y José Granadillo, detenidos a finales de diciembre pasado en Punto Fijo, estado Falcón (noroeste).

Entre los opositores cuya liberación había exigido Bukele se encuentran, según CNN,

Corina Parisca de Machado , madre de la dirigente opositora María Corina Machado . Aunque no ha sido detenida, medios locales y organizaciones de derechos humanos denunciaron en varias ocasiones que agentes del Gobierno venezolano rodearon su vivienda y cortaron servicios básicos como la electricidad.

, madre de la dirigente opositora . Aunque no ha sido detenida, medios locales y organizaciones de derechos humanos denunciaron en varias ocasiones que agentes del Gobierno venezolano rodearon su vivienda y cortaron servicios básicos como la electricidad. Rafael Tudares , abogado y yerno de Edmundo González , principal referente opositor de cara a las presidenciales de Venezuela. Fue arrestado a comienzos de este año en Caracas.

, abogado y yerno de , principal referente opositor de cara a las presidenciales de Venezuela. Fue arrestado a comienzos de este año en Caracas. Rocío San Miguel , reconocida abogada y defensora de derechos humanos, permanece privada de su libertad desde febrero de 2024, acusada de espionaje, en una causa denunciada por Amnistía Internacional como arbitraria.

, reconocida abogada y defensora de derechos humanos, permanece privada de su libertad desde febrero de 2024, acusada de espionaje, en una causa denunciada por Amnistía Internacional como arbitraria. Roland Carreño , periodista y militante del partido Voluntad Popular, lleva poco más de seis meses encarcelado. Esta no fue su primera detención: ya había sido arrestado en 2020 por motivos similares.

, periodista y militante del partido Voluntad Popular, lleva poco más de seis meses encarcelado. Esta no fue su primera detención: ya había sido arrestado en 2020 por motivos similares. Cuatro dirigentes políticos venezolanos que, tras recibir órdenes de captura, se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas. Permanecen allí desde hace más de un año, sin que se haya resuelto su situación diplomática.

de en Caracas. Permanecen allí desde hace más de un año, sin que se haya resuelto su situación diplomática. Además, Bukele incluyó en la lista que reclamaba a 50 presos políticos de distintas nacionalidades, entre ellas estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa. El presidente salvadoreño no detalló los nombres, pero confirmó que todos se encontraban en cárceles venezolanas, condenados o procesados por causas políticas.

La Cancillería venezolana se limitó a decir que el sistema de Justicia del país caribeño otorgó "medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecía detenidos, en el marco de un proceso penal seguido en su contra, por su participación en la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional". Con información de EFE

