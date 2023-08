Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.

Nicolás "recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander Lópesierra, conocido como "el Hombre Marlboro" y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, "una parte de estos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos (...) y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022", dijo el fiscal del caso, Mario Burgos, durante una audiencia judicial este jueves.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, "‘Santa’ Lopesierra lleva más de cuatro décadas dedicado a actividades que le han permitido tener un reconocimiento entre los electores e incluso entre los políticos. Sus apuestas en época electoral han sido de beneficio no solo para los alcaldes, gobernadores de la región, sino para presidentes de la República".

El medio recuerda que el colombiano, en sus redes sociales, tiene fotografías que evidencian su apoyo en las pasadas elecciones al presidente Gustavo Petro, de ahí la críticas de varios de los allegados al presidente que han salido a cuestionar al exnarco y su aspiración.

Según el fiscal Burgos, Samuel Santander Lopesierra, quien pagó 18 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos, dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (casi 102 mil dólares).

Lee también Nicolás Petro pone contra las cuerdas al presidente

"El hombre Marlboro" busca la alcaldía de Maicao en Colombia

De acuerdo con Semana, "la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló las firmas presentadas por Samuel Santander Lopesierra para ser oficialmente candidato a la Alcaldía de Maicao, en La Guajira".

El Tiempo recordó que a Samuel Santander Lopesierra "muchos de los que hoy respaldan su candidatura no lo conocen, sin embargo, lo siguen por ayudas y favores recibidos en sus familias en el pasado".

"Un ejemplo de esto es que en Maicao y otros pueblos del desierto guajiro lo ven convertirse todos los diciembres en el ‘Papá Noel’ de barrios pobres a cuyos niños les lleva regalos de alto costo y de mayor calidad en comparación con los que entregan otros políticos o entidades públicas y privadas", indica El Tiempo.

El medio indica que "también es habitual entre su comunidad, acudir a él para pedir ayudas económicas que casi siempre son resueltas por el controversial político. “Es un hombre muy dado a la gente, se le puede ver caminando en la plaza de su pueblo o por Riohacha”, dijo un habitante que prefiere no ser mencionado".

“Yo tengo como principio que personas que no me conocen, no le presto atención a esos comentarios, mis oídos son estéril ante esos pronunciamientos de esos medios. Yo no les presto atención. No tengo tiempo para oírlos ni leerlos. Todo lo que dicen es de hace 20 años”, dice en un video Samuel Santander Lopesierra, recuerda el medio.

Lee también ¿Qué viene tras la confesión de Nicolás Petro sobre ingreso ilegal de dinero a la campaña del presidente de Colombia?

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc