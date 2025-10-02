Más Información
La Embajada de EU en México posteó en X que ante el cierre de gobierno “en este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de Estados Unidos en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita”. Añadió que “no actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección”.
Agregó: “Para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de operaciones, visite http://travel.state.gov”.