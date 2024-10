El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que no participará en la próxima cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en su contra, ya que su presencia entorpecería el trabajo normal de esta reunión.

"Comprendemos perfectamente que incluso si echamos de lado lo de la CPI, todos hablarían solo de eso. De hecho impediríamos el trabajo del G20. ¿Para qué?", dijo en una reunión con jefes de las principales agencias de prensa de los países BRICS.

Putin añadió que tiene "relaciones magníficas, de amistad" con su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, por lo que no tendría sentido viajar "para afectar el trabajo normal de todo ese foro".

"Comprendemos todo lo que pasa en torno a Rusia. Y yo también lo comprendo", sostuvo. Observó que la CPI "no es universal".

"Es una de esas organizaciones internacionales cuya jurisdicción no reconoce Rusia. Al igual que muchos otros países del mundo. Creo que Estados Unidos tampoco la reconoce, China no la reconoce, Turquía... Por ello, no considero malo que exista una organización internacional como esta, pero es necesario que sea universal", zanjó.

La CPI dictó una orden de detención contra Putin en marzo de 2023 por su presunto papel en la deportación sistemática de niños ucranianos a Rusia, lo cual ha impuesto considerables restricciones a la posibilidad de viajar del mandatario ruso.





