Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que no tiene conocimiento de que haya entrado dinero ilegal a su campaña, luego de que su primogénito, Nicolás Petro, imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, dijera a la fiscalía que recibió dinero ilícito y que parte de éste entró a la campaña presidencial de su padre en 2022.

En un discurso desde Sincalejo, en Sucre, el mandatario se refirió a las revelaciones hechas por su hijo. Aunque señaló que no puede pronunciarse a profundidad frente a la situación debido a que no hay mayores detalles, subrayó que si fuera cierto que él sabía que había dinero irregular en su campaña, "este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy [Álvaro] Uribe, no soy [Juan Manuel] Santos, no soy [Iván] Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad".

Petro se sostuvo en que no tenía conocimiento de presuntos dineros irregulares en su campaña. "Sí es cierto, y no es la primera vez, claro que han intentado utilizar todas las debilidades y errores para intentar abrir el camino y el derrumbe del primer gobierno popular de Colombia". Luego, cuestionó a aquellos que están pidiendo que se aparte del cargo ante la supuesta "ilegitimidad" de su mandato.

"Este gobierno se acaba por el mandato popular. No hay nadie que puede terminar con este gobierno sino el pueblo mismo", señaló el presidente, que añadió: "Si fue mi pueblo el que me eligió, a nadie más le debo mi elección. Es al pueblo al que debo responder". Este volvió a la tesis de que fue un mandato popular el que se dio en las urnas en 2022 y que solo el "pueblo" puede ponerle un alto a su gobierno, que irá hasta 2026.

En el mismo camino de desestimar los rumores de su conocimiento sobre la entrada de dineros irregulares, el presidente aseveró que "jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar ni para financiar campañas ni para tener el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres.

A renglón seguido señaló supuestos intentos de usar las "cicatrices familiares" para supuestamente "abrir camino al derrumbe del primer gobierno popular en Colombia". Esto lo complementó diciendo que hay sectores que no comprenden el sacrificio que implica el ser presidente: "No es lo mismo vivir en familia que gobernar un país, no entienden que una persona tiene que sacrificar vida familiar para gobernar un país. A veces no se entiende pero es el camino que escogimos"

Subrayó que su elección se la debe "al pueblo y a nadie más" y por eso "es al pueblo al que debo responder".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales (...) Nos vamos hasta el año 2026", enfatizó.

Según el fiscal del caso, Mario Burgos, el hijo mayor del presidente, detenido el pasado sábado, accedió a colaborar con la Justicia y "aportó información relevante que la Fiscalía desconocía" sobre el uso dado a dinero recibido del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", y de un hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca.

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó en una audiencia el fiscal.

En su discurso en Sincelejo, Petro aseguró que su hijo mayor no puede haber hablado de negocios de corrupción porque no fue eso lo que él les enseñó.

"No dijo eso por una razón básica, a ninguno de mis hijos y de mis hijas, aquí hay una presente, les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido", dijo el presidente, quien acusó a sus opositores de frotarse las manos enfrentando "al hijo contra el padre".

asf/rcr