Kabul. El terremoto que ha dejado más de 800 muertos en el este de Afganistán es una manifestación recurrente de la realidad de uno de los lugares más peligrosos del mundo para sufrir un sismo.

La altísima mortalidad de sus terremotos se debe a una combinación letal de pobreza, décadas de guerra y un terreno implacable. A continuación, cuatro factores que determina esta fragilidad:

Un país atravesado por fallas

Afganistán se asienta sobre el punto de colisión de dos gigantescas placas tectónicas: la placa índica, que se desplaza hacia el norte, choca y se desliza bajo la placa euroasiática.

Lee también Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE

Este choque es el que ha creado la cordillera del Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. El país está atravesado por fallas y los terremotos, como el de este domingo, que dejó 812 fallecidos y unos 2 mil 700 heridos, suelen ser poco profundos, lo que significa que la energía se libera muy cerca de la superficie, multiplicando la violencia de la sacudida.

La provincia de Kunar, la mas afectada por el terremoto de anoche, es un laberinto de valles en la región del Hindu Kush, y la complejidad de este terreno hace además que el acceso para los equipos de rescate sea muy complicado, con aldeas enteras que pueden quedar aisladas durante días.

La vulnerabilidad estructural

La principal causa de muerte en los terremotos afganos no es el temblor en sí, sino el colapso de las viviendas. En las zonas rurales, la inmensa mayoría de la población habita en casas de ladrillos de barro y paja o de piedra sin reforzar.

Lee también ONU intensifica ayuda por sismo en Afganistán; reportan 812 muertos y más de 2 mil heridos

Estas construcciones son extremadamente frágiles ante los movimientos sísmicos, porque en lugar de doblarse con el movimiento estallan y se desploman, aplastando a sus ocupantes sin dejar espacios de supervivencia.

La pobreza endémica impide el uso de materiales más resistentes y la aplicación de códigos de construcción seguros.

Las cicatrices de la guerra y el aislamiento

Cuatro décadas de conflicto armado han destruido la capacidad de Afganistán para prepararse y responder a desastres. La infraestructura básica, como carreteras, hospitales y redes de comunicación, es precaria o inexistente en muchas áreas.

Lee también Evacúan mina “El Teniente” tras sismo en Chile; se cumple un mes del trágico accidente

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE

Esto convierte las operaciones de rescate en una pesadilla logística. Los equipos de ayuda tardan días en llegar a aldeas remotas en valles montañosos que, a menudo, quedan completamente aisladas por los deslizamientos de tierra que provocan los propios seísmos.

Un Estado sin recursos

El Estado afgano, tanto antes como ahora bajo el régimen talibán, carece de los recursos para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud.

No existen equipos de búsqueda y rescate urbanos bien equipados, ni una flota de helicópteros suficiente, ni un sistema sanitario capaz de gestionar miles de heridos simultáneamente. El aislamiento internacional del gobierno talibán dificulta aún más la coordinación y la llegada rápida de la crucial ayuda humanitaria exterior.