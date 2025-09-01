Más Información

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto a minuto

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones para planificar el año escolar

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Kabul. El que ha dejado más de 800 muertos en el este de es una manifestación recurrente de la realidad de uno de los lugares más peligrosos del mundo para sufrir un sismo.

La altísima mortalidad de sus terremotos se debe a una combinación letal de pobreza, décadas de y un terreno implacable. A continuación, cuatro factores que determina esta fragilidad:

Un país atravesado por fallas

Afganistán se asienta sobre el punto de colisión de dos gigantescas : la placa índica, que se desplaza hacia el norte, choca y se desliza bajo la placa euroasiática.

Lee también

Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE
Edificios dañados tras un terremoto en Kunar, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Al menos 800 personas murieron y unas 2.000 resultaron heridas tras un terremoto superficial de magnitud 6,0 ​​y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, durante la noche, informaron las autoridades el lunes. Foto: EFE

Este choque es el que ha creado la cordillera del Hindu Kush, una de las zonas sísmicamente más activas del planeta. El país está atravesado por fallas y los terremotos, como el de este domingo, que dejó 812 fallecidos y unos 2 mil 700 heridos, suelen ser poco profundos, lo que significa que la energía se libera muy cerca de la superficie, multiplicando la violencia de la sacudida.

La provincia de Kunar, la mas afectada por el terremoto de anoche, es un laberinto de valles en la región del Hindu Kush, y la complejidad de este terreno hace además que el acceso para los sea muy complicado, con aldeas enteras que pueden quedar aisladas durante días.

La vulnerabilidad estructural

La principal causa de muerte en los terremotos afganos no es el temblor en sí, sino el colapso de las viviendas. En las zonas rurales, la inmensa mayoría de la población habita en casas de ladrillos de barro y paja o de piedra sin reforzar.

Lee también

Estas construcciones son extremadamente frágiles ante los movimientos sísmicos, porque en lugar de doblarse con el movimiento estallan y se desploman, aplastando a sus ocupantes sin dejar espacios de supervivencia.

La pobreza endémica impide el uso de materiales más resistentes y la aplicación de códigos de construcción seguros.

Las cicatrices de la guerra y el aislamiento

Cuatro décadas de conflicto armado han destruido la capacidad de Afganistán para prepararse y responder a . La infraestructura básica, como carreteras, hospitales y redes de comunicación, es precaria o inexistente en muchas áreas.

Lee también

Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción. Foto: EFE

Esto convierte las operaciones de rescate en una pesadilla logística. Los tardan días en llegar a aldeas remotas en valles montañosos que, a menudo, quedan completamente aisladas por los deslizamientos de tierra que provocan los propios seísmos.

Un Estado sin recursos

El Estado afgano, tanto antes como ahora bajo el régimen talibán, carece de los recursos para hacer frente a una catástrofe de esta magnitud.

No existen equipos de búsqueda y rescate urbanos bien equipados, ni una flota de suficiente, ni un sistema sanitario capaz de gestionar miles de heridos simultáneamente. El aislamiento internacional del gobierno talibán dificulta aún más la coordinación y la llegada rápida de la crucial ayuda humanitaria exterior.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre