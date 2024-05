El abogado de El Nacional, Juan Garantón, denunció hoy que debido a los bloqueos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, el medio venezolano no puede hacer "ningún tipo de trámite ante el registro público", en lo que llamó una "nueva arbitrariedad" del régimen.

"Ni a Miguel Henrique Otero -presidente y director de El Nacional- como persona natural ni a El Nacional como persona jurídica se les permite hacer ningún tipo de operación ante el Registro Público. No pueden vender, no pueden ceder, no pueden traspasar, etc. Esto es una verdadera arbitrariedad porque no existe ninguna situación jurídica que así lo obligue", señaló Garantón.

El abogado sostuvo que la medida no tiene fundamento legal e insistió en que se trata de una arbitrariedad. "Esto no tiene sentido. Más allá de cualquier situación jurídica, se trata de una arbitrariedad porque no hay nada fundamentado que lo justifique", resaltó.

Lee también: Candidato de oposición de Venezuela encabeza su primer mitin presidencial

En declaraciones a El Nacional, Otero dijo que a esta nueva arremetida se suma al bloqueo que mantiene el gobierno de Maduro contra el portal del periódico desde hace al menos seis años.

"El régimen no solo ha bloqueado y censurado a El Nacional. Hay un doble castigo porque además hay el bloqueo en las notarías y en los registros. El Nacional tiene prohibición de registrar cualquier trámite. Sin ningún tipo de justificación", dijo Otero.

Recordó que el gobierno le quitó a El Nacional, por la fuerza, su sede ubicada en Los Cortijos, Caracas, por una demanda que presentó Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, contra el medio, por difamación, y que ganó, en un polémico proceso.

La medida se tomó después de que se le ordenara pagar unos 13 millones de dólares en reparación a Cabello por replicar un reportaje del diario español ABC.

"A nosotros nos quitaron nuestra sede por simplemente una demanda de supuesta difamación de Diosdado Cabello que el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó sin que hubiera ningún tipo de notificación de cobro ni de ningún tipo. Simplemente se presentaron con el Ejército y tomaron el edificio. Y ordenaron bloquear en las notarías y registros todo documento que tenga que ver con El Nacional", denunció Otero.

Un tribunal venezolano adjudicó la sede de El Nacional, ubicada en Caracas, y los lotes de terreno sobre los que está al dirigente chavista sin permitir un debido proceso legal en el que el reconocido periódico pudiera defenderse.

Lee también: Nicolás Maduro acusa al presidente de Argentina, Javier Milei, de ser "cómplice del genocidio" contra Palestina

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.