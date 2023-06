Bogotá. Manuel Miller Ranoque, padre de los cuatro niños que estuvieron desaparecidos durante casi 40 días en la selva del Caquetá, en Colombia, tras sobrevivir a un accidente aéreo, hizo duras críticas a la forma como se ha manejado oficialmente de parte del gobierno, la historia de sus hijos.

Por un lado, contó que cuando estaba siendo atendido él en el Hospital Militar, porque estuvo mucho tiempo en la búsqueda, llegó la visita oficial del Presidente Gustavo Petro y le tomaron fotos a sus hijos sin su permiso.

"Totalmente estoy en desacuerdo con eso. ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burla? Si yo que soy el papá no estoy haciendo eso, para qué personas que están durmiendo y comiendo bien, se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en redes sociales. Eso es injusto", apuntó.

Ranoque agregó que el sábado el Presidente Petro "quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo. ¿Será que él no le pasa por la cabeza que el padre de los niños viene de buscar? Quiero que respete, la decisión la tomo yo como papá".

“Hablen conmigo. No estoy muerto. Yo estoy aquí. Me fui a buscar la avioneta, a mis hijos, lo logré. ¿Por qué no hablan conmigo? Respeten, más que todo al Presidente". Ranoque también dijo que hubo molestias con sus otros familiares, porque no recibió apoyo económico ni para la búsqueda y volvió a pedir apoyo al gobierno, diciendo que mucha gente que se unió a la búsqueda le pide dinero a él, pensando que él recibió algo del gobierno, cuando no es así.

“Presidente respete nuestros principios como pueblo indígena. Espero que indemnice a todos los compañeros que estuvieron en la búsqueda... la verdad yo no tengo ni un solo recurso para siquiera darles un tinto a mis compañeros”.

🔴Manuel Ranoque, father of the 4 children rescued from the Colombian jungle asks Gustavo Petro to respect indigenous people; he’s critical of Petro using his kids as a political trophy.@TheEconomist @bpolitics @Heritage @MaElviraSalazar @HodgsonGeorge

pic.twitter.com/CFd7UWBDi2 — fairwitness8 (@fairwitness8) June 11, 2023

De otro lado, Ranoque manifestó que no pudo hablar mucho con los niños debido al estado de salud de estos. "No es tan fácil preguntarles, porque los niños con 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacarle información", dijo.

El padre de los menores, quienes fueron hallados el pasado viernes y trasladados el mismo día al Hospital Militar, en Bogotá, reveló que ha recibido amenazas de parte de las disidencias de las FARC. "Para ellos yo soy un objetivo", señaló Ranoque, quien dice que las intimidaciones provienes del frente Carolina Ramírez. Añadió que teme por las vidas de sus hijos.

El hombre también hizo un llamado al pueblo de Colombia: “Necesito una vivienda digna. Necesito asegurar el estudio de mis hijos y necesito que se proteja mi vida y la de mis niños”.

