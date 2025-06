Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa si involucrarse o no en el conflicto entre Israel e Irán, una encuesta revela que los ciudadanos de su país tienen poco ánimo para ello.

El sondeo, de YouGov, señala que 60% de los ciudadanos se oponen a que Estados Unidos se involucre militarmente, y sólo 16% opinan que debería intervenir. Un 56% creen que la Unión Americana debería involucrarse en negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, en comparación con 2015, cuando 32% de los estadounidenses —en particular 52% de los republicanos— se opusieron a las conversaciones nucleares durante la administración Obama, de acuerdo con YouGov.

La encuesta reveló que 36% de los estadounidenses consideran a Israel un aliado de Estados Unidos, mientras que casi la mitad afirman que es “amigo” o no está seguro. El 10% considera a Israel hostil y 6% lo ven como un enemigo.

Lee también Conflicto Israel-Irán; ¿Qué sigue tras las alarmas que encendió Trump?; aquí algunos escenarios

Según el sondeo, 50% de los estadounidenses consideran a Irán un enemigo del país; 25% dicen que es una nación hostil y 5% dicen que es un aliado o amigo.

Otra encuesta, de CNN, indica que 83% de los republicanos y 79% de los demócratas se oponen a que Irán tenga armas nucleares. Sin embargo, la cadena estadounidense advierte de un giro en la opinión pública, cada vez más reacia a que EU intervenga en otros países. Los datos sugieren, dice CNN, que aunque a los estadounidenses les preocupa que Irán adquiera un arma nuclear, “no necesariamente lo ven como un problema inmediato que requiera el uso del ejército de EU”.

Ni siquiera todos los republicanos son partidarios de una guerra. Los defensores más acérrimos del lema “Estados Unidos primero”, uno de los pilares de la campaña de Trump, buscan romper con el tradicional intervencionismo de EU y rechazan que Washington se involucre en conflictos como los de Ucrania o Medio Oriente.

Lee también Estados Unidos ofrece evacuar a sus ciudadanos en Israel con aviones y barcos, continúa el conflicto con Irán

“Esta no es nuestra guerra. Pero si lo fuera, el Congreso debería decidir estos asuntos conforme a nuestra Constitución”, escribió Thomas Massie, representante republicano de Kentucky, en X. “Las guerras, intervenciones y cambios de régimen en el extranjero ponen a Estados Unidos en último lugar, matan a inocentes, nos están arruinando y, en última instancia, conducirán a nuestra destrucción”, dijo la congresista Marjorie Taylor Green.

En contraste, el senador republicano Lindsey Graham sostuvo que Trump intentó el diálogo y no funcionó, por lo que es hora de que “ayude a Israel a eliminar la amenaza nuclear. Hay que tener socios dispuestos a hacer la paz. Irán jugó el mismo viejo juego con el tipo equivocado”. Trump reconoció que hay una parte de sus simpatizantes que “están un poco descontentos ahora”. Subrayó que no está buscando un conflicto “de largo plazo”, sino de “corto plazo”, y justificó: “Irán no puede tener un arma nuclear”.