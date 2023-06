Jennifer Eversole, madre de seis hijos y residente de Santa Rosa, California, revolucionó TikTok al compartir una preocupante experiencia que vivió a causa de un descuido.

Según contó la mujer en un video en su cuenta oficial, confundió sus gotas para los ojos con pegamento para uñas, lo que provocó que comenzara a sentir un ardor intenso e insoportable.

"Luego cerré el ojo muy rápido. Y no sé si eso fue algo bueno o malo porque no me afectó mucho el globo ocular. Tal vez no me habría pegado los ojos si no los hubiera cerrado, pero yo no sé qué hubiera pasado. Podría haber sido peor", relató Eversole a los más de 73 mil seguidores que posee en la red social de videos cortos.

Lee también: Abuela emociona en la red al volar por primera vez en avión

La mujer tuvo que pedir una ambulancia para ser trasladada de emergencia al hospital y así evaluar la gravedad de su herida. Una vez llegó al centro médico, los especialistas pudieron abrir su ojo que, según ella, quedó como si estuviera "raspado".

Jennifer aún se encuentra en proceso de recuperación. Por lo que se logra ver en sus metrajes, no quedaron secuelas físicas del incidente, pero sí una anécdota por la que sus seguidores la cuestionan a menudo.

Cuando le preguntaron por qué confundió los dos frascos, Eversole respondió que, como no tiene mucho espacio en el baño, mantiene los utensilios que utiliza para la manicura y las gotas de los ojos encima de su tocador.

"Los niños vienen aquí todo el tiempo y esto simplemente termina siendo el lugar donde se ponen los juguetes, la loción, las tazas, todo", explicó.

Lee también: “Más doñitas así”: Mujer se contagia del ambiente y baila en desfile LGBT en Chiapas TikTok

Para cuando ocurrió el accidente, la mujer se encontraba distraída hablando con una de sus hijas y el pegamento para uñas, que anteriormente había usado para hacer una manicura, estaba puesto justo encima del mueble.

"Mi error fue que no lo guardé después (el pegamento). Recuerdo que pensé: 'Probablemente debería guardar eso para que nadie los confunda con gotas para los ojos', que es exactamente lo que sucedió", concluyó.

Aunque la situación fue preocupante al inicio, Jennifer optó por tomarse el incidente con humor y hasta prometió comprar pegamento para uñas con brocha. "Al menos si eso sucede alguna vez, es una brocha y sabré que no son gotas para los ojo”, bromeó.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare