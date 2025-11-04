Más Información

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Perfilan a Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Nueve de cada 10 personas en el planeta respiran aire contaminado, y no es la excepción. En la región, más de 150 millones de habitantes viven en ciudades que superan los límites recomendados por la (OMS), según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un panorama que exige repensar los sistemas de salud y su relación con el entorno.

Según datos de esta organización, en 2019 se registraron 380 mil muertes prematuras asociadas a la y otras 93 mil vinculadas a la doméstica, cifras que se mantienen estables pese a los avances tecnológicos y la expansión de políticas ambientales.

De hecho, el diagnóstico tardío de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma o el , que figuran entre las principales causas de mortalidad y discapacidad en la región, son una constante.

Lee también

A ello se suma que, según la revista médica The Lancet, el propio sector salud es responsable del 5% de las emisiones globales de , es decir, la atención médica que busca salvar vidas contribuye a un que las pone en riesgo.

Para los expertos, la solución pasa por reducir la contaminación y actuar antes de que las enfermedades se agraven, fortaleciendo el primer nivel de atención y apostando por la prevención, el diagnóstico oportuno y la innovación tecnológica.

Prevenir salva vidas y economías

Prevenir salva vidas y economías, la acción temprana frente a las enfermedades respiratorias es una inversión más que un gasto. De acuerdo con la revista científica BMJ Global Health, los costos asociados a la atención tardía pueden ser entre 10 y 60 veces mayores que las inversiones en prevención y oportuno.

Lee también

Por ejemplo, en América Latina, las enfermedades no transmisibles (ENT), entre ellas las respiratorias, suponen una carga económica superior a los 47 mil millones de dólares a nivel global de aquí a 2030, según la Alianza de ENT, lo que amenaza la sostenibilidad financiera de los países y profundiza la desigualdad en el acceso a de calidad.

“El derecho a respirar aire limpio debería ser un principio básico de equidad en salud”, apunta un reciente informe de la que destaca que el 99% de la población mundial vive en entornos con niveles de contaminación que exceden los límites recomendados.

Sin embargo, hay motivos para el optimismo. Iniciativas locales en Brasil, Chile y Colombia muestran cómo la digitalización de la atención primaria, la expansión de la telemedicina y el uso de en el diagnóstico radiológico están permitiendo detectar enfermedades pulmonares en etapas más tempranas, reduciendo muertes evitables y acortando las brechas territoriales.

Lee también

Innovar para respirar mejor

El debate sobre salud pulmonar y sostenibilidad ha cobrado un nuevo impulso tras la resolución aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en febrero de 2025, que insta a los países a fortalecer la prevención, el diagnóstico y el manejo de las enfermedades respiratorias.

En este contexto, el próximo 6 de noviembre, se celebra el foro “Diálogos EFE sobre la salud pulmonar: construyendo sistemas resilientes para Latinoamérica”, un espacio regional de encuentro multisectorial, organizado por la Agencia EFE y con el apoyo de Jeffrey Group, que busca conectar a la evidencia científica, , innovación y experiencias comunitarias con tomadores de decisión en salud pública, investigadores, profesionales sanitarios, organizaciones multilaterales, ONGs, medios y líderes comunitarios.

En el encuentro, donde se reúnen expertos, investigadores y líderes institucionales, se abordarán cuatro ejes clave: la prevención y acción temprana, la equidad en salud, la innovación tecnológica aplicada al diagnóstico y la sostenibilidad ambiental del sector salud.

Lee también

Entre los temas más esperados está la discusión sobre cómo descarbonizar los sistemas sanitarios, responsables de una fracción significativa de las emisiones globales, y cómo integrar soluciones verdes (desde movilidad sostenible hasta gestión de residuos clínicos) sin comprometer la calidad de la atención médica.

La región, subrayan los organizadores, tiene una oportunidad única de posicionar la salud pulmonar y la acción climática como pilares del desarrollo sostenible rumbo a la .

