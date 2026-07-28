Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de Gerardo González Valencia, cabecilla de Los Cuinis, pagó más de medio millón de dólares en colegiatura de su hijo en un centro de formación deportiva de élite en Estados Unidos.

Amaral Arévalo se declaró culpable este martes por haber violado intencionalmente la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin, que prohíbe a sancionados por narcotráfico realizar transacciones o negocios dentro del sistema financiero estadounidense. No sólo Amaral estaba sancionada, sino que González Valencia fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas. Los Cuinis son conocidos por ser el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), clasificada por el gobierno estadounidense como Organización Terrorista Extranjera.

La acusación revela que un hijo de Amaral Arévalo estudió en la prestigiosa IMG Academy, en Bradenton, Florida, y pagó un total de 504 mil 497 dólares, equivalentes a casi 8.8 millones de pesos mexicanos.

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No es el único caso. De acuerdo con una investigación federal publicada en febrero, fueron dos los hijos de personas sancionadas por narcotráfico que estudiaron en IMG Academy, a la que el Departamento del Tesoro impuso una multa de 1.72 millones de dólares.

Una de las cosas que más ha llamado la atención son los montos que cobra la institución, superiores incluso a los que cobra Harvard, considerada una de las universidades más caras de Estados Unidos.

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La matrícula para estudiar en Harvard, según el sitio oficial, para el ciclo escolar 2025-206, fue de 59 mil 320 dólares por año (1.03 millones de pesos mexicanos). Pero la cifra varía dependiendo de los servicios incluidos:

Servicios de salud: mil 800 dólares (casi 31 mil 400 pesos)

Tarifa de vivienda: 13 mil 523 dólares (casi 236 mil pesos)

Servicios estudiantiles: 3 mil 676 dólares (alrededor de64 mil 118 pesos)

Tarifa de alimentos: 8 mil 598 dólares (unos 150 mil pesos)

En total, suman 86 mil 917 dólares (1.5 millones de pesos mexicanos) por alumno al año.

IMG tiene matrículas, sin deportes, por año, entre los 56 mil dólares (unos 977 mil pesos) y 60 mil dólares (1.04 millones de pesos), pero si se incluye algún deporte, como futbol americano, la colegiatura puede subir hasta los 95 mil dólares (más de 1.6 millones de pesos).

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Un ejemplo del costo de una matrícula en IMG Academy. FOTO: CAPTURA

De acuerdo con el comunicado que difundió en febrero la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro al anunciar la multa a IMG, la academia procesó pagos correspondientes a matrícula, alojamiento y otros servicios educativos para los hijos de personas designadas por la Ley Kingpin entre 2019 y 2025.

Según el reporte oficial, IMG Academy realizó cerca de 90 transacciones relacionadas con estos clientes sin detectar oportunamente que estaban sujetos a sanciones. La OFAC acusó que la Academia falló en sus controles de verificación por años, pero dado que no contaba con antecedentes de infracciones, se optó por un acuerdo civil que no derivó en cargos penales.

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El comunicado de febrero develó que el primer estudiante, identificado solamente como "Estudiante 1", cursó al menos cinco años en IMG y se graduó en la primavera de 2023. En ese periodo, los pagos realizados oscilaron entre 47 mil 26 dólares por medio semestre (820 mil pesos mexicanos) y 98 mil 867 dólares (1.7 millones de pesos) por un año completo.

El segundo alumno ("Estudiante 2") fue inscrito en julio de 2020 y permaneció en la academia durante aproximadamente dos años, hasta junio de 2022. En este caso, los pagos anuales a IMG oscilaron entre 100 mil 549 dólares (1.75 millones de pesos) y 102 mil 235 dólares (1.78 millones de pesos) por año académico.

Se desconoce a qué organización delictiva está ligado el otro estudiante que pasó por IMG.

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