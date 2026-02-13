Más Información
FGR solicita extradición de dos colaboradores de Silvano Aureoles por desvío de recursos; los ubica en EU y Argentina
Prevén lograr inmunidad comunitaria contra sarampión en CDMX en un mes; van más de 1 millón 62 mil capitalinos vacunados
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental; estiman mala calidad del aire para este viernes 13 de febrero
Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Sheinbaum aclara incidente con la familia Aguilar; dice que no fue un ataque directo sino un operativo en Zacatecas
CJNG ataca a policías municipales de Epitacio Huerta, Michoacán; hay tres elementos lesionados y dos delincuentes abatidos
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en Múnich que pretende "restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia", después de casi tres años y medio sin contactos oficiales entre los mandatarios de ambos países.
Macron detalló que esta iniciativa sucederá si tiene el visto bueno de Ucrania.
El presidente hizo este anuncio debido a que los europeos "tienen que estar asociados a la discusión" sobre la paz en Ucrania, porque "no habrá paz sin (tener en cuenta) a los europeos", subrayó.
"La posguerra nos afecta directamente", afirmó Macron, quien, por ello, abogó por que Europa "defina las reglas de coexistencia" con Rusia después de que termine la guerra.
Lee también Rusia, Ucrania y EU sostendrán nueva reunión para buscar el fin de la guerra; será la próxima semana en Ginebra
El mandatario francés fue muy crítico con la política del presidente ruso, Vladímir Putin, y aseguró que con la misma está logrando lo opuesto a lo que pretendía.
En vez de dividirla, "Europa se está ahora rearmando masivamente".
"Rusia es completamente dependiente de China desde el punto de vista económico y tiene además un problema demográfico", apuntó Macron.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]