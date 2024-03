Caracas. La candidata presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este domingo que tomará las "decisiones correctas" de cara a las elecciones del 28 de julio, en alusión a la inhabilitación que le impide presentarse a los comicios, sin aclarar la forma en la que prevé sortear este obstáculo.

"Tengan la tranquilidad y la confianza de que tomaré las decisiones correctas para avanzar en este camino, con la participación y el apoyo de todos los sectores que queremos un cambio urgente en Venezuela", dijo la antichavista en un video que publicó en las redes sociales.

Pidió a sus simpatizantes actuar con "serenidad y firmeza", un llamado que hace en medio de la expectativa por el proceso de inscripción de candidaturas, que se llevará a cabo entre el 21 y el 25 de marzo, sin certeza sobre a quién podrá postular la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, que respalda a Machado.

Son días desafiantes.

"Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a nuestra libertad plena y el retorno a la democracia (...) a nosotros no nos van a sacar de la ruta electoral (...) pueden demorar la transición pero no impedirla", expresó la exdiputada, que acusó al gobierno de violar el acuerdo suscrito con la PUD en octubre, cuando fijaron garantías para los comicios.

Machado, elegida en primarias como candidata de la PUD, alertó que Venezuela está "viviendo horas muy delicadas", en las que el gobierno "ha arreciado con sus armas de siempre: la mentira, la violencia y el miedo".

En este sentido, culpó al jefe de Estado, Nicolás Maduro, por violar los acuerdos políticos suscritos para las elecciones, con acciones como la obstaculización de su candidatura y los encarcelamientos, en días recientes, de opositores, a quienes la Fiscalía acusa de planes para asesinar al presidente.

La liberal cree que Maduro, que buscará ser reelegido para un tercer sexenio, "no se atreve" a "competir por las buenas" porque no acepta ser derrotado, pues, añadió, "el 80 % de los venezolanos" quiere salir del chavismo, en el poder desde 1999.

