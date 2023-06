Una mujer fue secuestrada en el interior de su vivienda en Ecuador, el jueves pasado, mientras un familiar rogaba que se lo llevaran a él y la dejaran en libertad.

Las cámaras de vigilancia del lugar registraron como la víctima llega a su casa junto a un acompañante que conducía una camioneta doble cabina de color negro.

La mujer cerraba las puertas del garaje cuando un vehículo blanco sin placas se estacionó en el exterior del inmueble; descendieron cuatro desconocidos que, con armas de fuego, amedrentaron a la pareja.

Uno de los sospechosos se dirigió hacia el un extremo del patio para amenazar al hombre y arrodillarlo, mientras que los otros tres involucrados violentamente sacaron a la mujer de la vivienda.

La mujer intentó cerrar la reja, pero es en ese momento en un delincuente empujó la puerta e impidió que la asegurara. Fueron cuatro hombres, todos usando cubrebocas y armados, los que atacaron violentamente, reportó el medio Extra.ec.

En el forcejeo, la víctima cayó al piso y fue levantada por los hombres quienes la subieron al vehículo en su contra, reportó el medio local El Comercio.

"Juan, Juan", gritó la víctima en medio del desespero de verse superada.

El afectado le suplicó a gritos a los presuntos secuestradores para que liberan a la mujer.

"Papito lindo no te la lleves, mijo lindo llévame a mí pero no te me la lleves, papito lindo no lo hagas", se escucha pedir al hombre. Uno de los sospechosos extrajo una mochila verde de la camioneta y salió del inmueble junto a los otros sospechosos tras un minuto de permanecer en el sitio.

Los individuos se retiraron caminando y dejando la puerta abierta. A los pocos segundos, un sexto desconocido se sumó en una motocicleta que esperaba en la esquina para recoger a los atacantes.

De acuerdo con Extra.ec., las primeras versiones indican que la pareja venía de hacer un retiro de dinero de un banco antes de llegar a su casa.

