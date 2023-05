Emiratos Árabes Unidos.- ¿Quién dice que no puedes alcanzar la luna? Un proyecto inmobiliario propuesto de 5 mil millones de dólares quiere llevar a Dubái, repleto de rascacielos, a nuevas alturas, trayendo un símbolo de los cielos a la Tierra.

El empresario canadiense Michael Henderson prevé construir una réplica de la luna de 274 metros (900 pies) sobre un edificio de 30 metros (100 pies) en Dubái, ciudad que ya alberga el edificio más alto del mundo y otras maravillas arquitectónicas.

El proyecto de Henderson, llamado MOON, puede sonar fuera de este mundo, pero podría encajar fácilmente en esta ciudad-Estado futurista. Dubái ya tiene un mercado inmobiliario al rojo vivo, impulsado por los ricos que huyeron de las restricciones impuestas en sus países de origen durante la pandemia de coronavirus y los rusos que buscan refugio en medio de la guerra de Moscú contra Ucrania .

Y a pesar de que un ciclo anterior de auge y caída vio colapsar muchos grandes proyectos, Henderson y otros sugieren que su visión, financiada por Moon World Resorts Inc., donde es cofundador, podría no ser tan descabellada.

“Tenemos la 'marca' más grande del mundo”, dijo Henderson a The Associated Press, aludiendo a que la luna misma, el cuerpo celeste, era su marca. “Ocho mil millones de personas conocen nuestra marca y aún no hemos comenzado”.

"Una colonia lunar" en Dubái

El proyecto que propone Henderson incluye un destino turístico dentro de la estructura esférica, completo con un hotel de 4 mil habitaciones, un estadio con capacidad para 10 mil personas y una "colonia lunar" que daría a los huéspedes la sensación de caminar sobre la luna.

Estaría en un edificio circular similar a un pedestal debajo de él y brillaría por la noche. Henderson discutió el proyecto en el Arabian Travel Market a principios de mayo en Dubái.

Las representaciones de artistas encargadas por Moon World Resorts ya han jugado con la ubicación de su luna, incluso en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con una altura de 828 metros (2,710 pies). Otros lo han colocado en Dubái Pearl, un proyecto inactivo durante mucho tiempo que ahora está siendo destruido cerca del archipiélago artificial de Palm Jumeirah, y en su hermano inacabado, Palm Jebel Ali.

El Pearl y el Palm Jebel Ali representan dos proyectos de "elefante blanco" que quedaron de la crisis financiera de 2009 que sacudió el reino de los jeques y obligó a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, a proporcionar a Dubái un rescate de 20 mil millones de dólares.

Ahora, casi 15 años después, Dubái se ha dado la vuelta en gran medida. En promedio, los alquileres en Dubái aumentaron un 26.9% interanual, incluso con protecciones contra el aumento de precios. Dubái vio 86.849 ventas residenciales el año pasado, superando un récord anterior de 80.831 de 2009.

"Dubái está en mundo completamente diferente a 2009"

"Dubai está en un mundo completamente diferente en comparación con" 2009, dijo Lewis Allsopp, director ejecutivo de la destacada agencia inmobiliaria de Dubái Allsopp & Allsopp. Los productos lanzados se están “vendiendo en el acto”.

La inflación y los aumentos de las tasas de interés en todo el mundo han generado temores de una recesión mundial. La moneda de los Emiratos Árabes Unidos, el dirham, está vinculada al dólar, lo que significa que ha seguido al pie de la letra las subidas impuestas por la Reserva Federal.

Pero el efectivo sigue siendo el rey para los compradores de Dubái, con cuatro quintas partes de las transacciones pagadas en moneda sin financiamiento en 2022, dijo Faisal Durrani, jefe de investigación de Medio Oriente de la agencia inmobiliaria Knight Frank.

"Se podría argumentar que los aumentos de las tasas de interés que se están produciendo, en cierta medida, el mercado está un poco protegido de eso dado que gran parte de la actividad transaccional ha sido impulsada por el efectivo”, dijo Durrani.

Otros proyectos importantes están avanzando.

Relanzan planes de desarrollo en Dubái

Nakheel, el desarrollador estatal detrás de Palm Jebel Ali, ha relanzado los planes de desarrollo para él. También dio a conocer un plan multimillonario para construir 80 complejos turísticos y hoteles en las islas artificiales de Dubái, aunque permanece en gran parte vacío y bajo la ruta de vuelo del cercano Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo para viajes internacionales.

El proyecto MOON también incluye espacio para un posible casino. Los juegos de azar siguen siendo ilegales en los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques gobernados hereditariamente en la Península Arábiga. Sin embargo, grandes marcas como Caesar's Palace ya existen o esperan construir en Dubái. Wynn Resorts planea construir un resort de $ 3.9 en Ras al-Khaimah al norte de Dubai con juegos de azar para abrir en 2027, lo que significa que es probable que se produzca un cambio en la ley.

Al igual que otras maravillas llamativas y de alto perfil, esta luna podría encajar bien en "la fórmula de legitimidad de la élite gobernante de Dubái", dijo Christopher Davidson, un experto en Medio Oriente que escribió el libro reciente "De los jeques al sultanismo". Dubái también alberga el centro espacial de los Emiratos Árabes Unidos, que envió una sonda a Marte y trató sin éxito de poner un rover en la luna.

“Pueden ser vistos como una élite no democrática pero, creen firmemente en la ciencia y el progreso, y eso es, en última instancia, muy legitimador y un megaproyecto como este parecería cumplir todos esos requisitos”, dijo Davidson.

El plan de Henderson iría un paso más allá que otros proyectos en forma de globo, como MSG Sphere , un domo de $2.3 mil millones cubierto por pantallas LED, que se inaugurará en Las Vegas a fines de este año.

Su estructura sería completamente esférica, y podría iluminarse alternativamente como luna llena, media luna o luna creciente.

Es posible que el brillo no caiga bien entre los vecinos potenciales: los planes para construir otra Esfera MSG en Londres se detuvieron después de que los residentes protestaron por la contaminación lumínica significativa y la interrupción que causaría la estructura.

“Es difícil complacer a todos”, reconoció Henderson. "Puede que necesites cortinas oscuras".

