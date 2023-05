Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.—Por tercer año consecutivo, un ilustrador mexicano gana el concurso internacional Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition, que se otorga durante el Festival de Lectura Infantil en Sharjah, encuentro que se realiza desde ayer y hasta el 14 de mayo en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ella es Mariana Alcántara (Ciudad de México, 1991), una ilustradora a quien no le son ajenas estas tierras, pues en 2018 ganó el tercer lugar en esa misma competencia y en 2021 y 2022 formó parte de la selección de la exposición de ilustración infantil que complementa al concurso.

Alcántara se llevó el mayor premio de 8 mil dólares por su trabajo My Little Bird, historia infantil sobre una depresión que experimentó de cerca, a raíz de la pandemia. Se trata de un niño que rescata a un ave, la cuida hasta que sana, pero pronto se da cuenta que dejar libre al pájaro es el más grande acto de amor, aunque a él lo lastime.

“Es una historia real. En este caso yo fui una observadora de este personaje, porque es mi papá, pero yo lo transformé en un niño. Vi cómo era un poco más feliz cuidando de esta pequeña ave, pero también miré su tristeza al dejarlo ir”, cuenta Alcántara.

La depresión, el luto, la tristeza, la melancolía y el dejar ir son temas que ha trabajado la mexicana después de la crisis por el Covid-19. Estas emociones las maneja a través del color azul, que caracteriza muchas de sus ilustraciones, como el libro La voz ciega, sobre la pérdida de la vista. “Me gusta iniciar mis dibujos e historias a partir de una emoción que me conmueva o me llene de ternura”, dice la ilustradora. “Después de la pandemia tenemos a muchos niños que lidian con eso. El mundo afuera se está transformando, nuestros libros también se tienen que transformar”, agrega.

Pero, ¿por qué leer un tema tan lúgubre en un libro para niños? Ciertamente explicar la realidad a los niños es algo que cuesta trabajo, pero en un contexto donde la información está al alcance de un click, ilustradores, editores y autores han comenzado a trabajar más historias infantiles sobre temas que aún se consideran no aptos para niños, para no romper la burbuja de inocencia, como lo serían los temas de la explotación laboral infantil, la migración y la crisis de refugiados.

Pero en la exposición de ilustración Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition se exhiben trabajos como Swimming Towards a Dream, del sirio Asma Enah, sobre una niña refugiada que nada para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020; Untitled, del iraní Narges Mohammadi, que plasma escenas de guerra de su país, y Working Children, del también iraní Maral Forouzesh, quien muestra a un grupo de niños trabajando.

Tratar temas “difíciles” de conversar con niños en libros está cobrando auge y se puede ver en libros que se ofertan en el festival que van desde el libro en el que el protagonista se pregunta cómo nacen los bebés, hasta temas complicados como el cáncer o la guerra. “No hay que ponerles filtros a las infancias, porque no hay filtros en el mundo de afuera. Si los libros son refugios para encontrar explicaciones o hacer más preguntas, pues bienvenidas sean a los libros. Creo que como ilustradores debemos abrirnos a más temas”, dice Alcántara sobre abordar realidades complicadas en libros infantiles y agrega que My Little Bird será lanzada en un nuevo libro.

Sobre su proceso de trabajo, Alcántara explica que siempre se plantea: ¿de qué manera esto podría ser malinterpretado? pues esa pregunta le ayuda a ir estableciendo límites sobre los temas que aborda.

Ilustración mexicana

“Hoy es un buen momento para la ilustración”, afirma Alcántara, pues el hecho de que por tres años seguidos un ilustrador mexicano se haya llevado el premio es señal de que “los mexicanos estamos construyendo una nueva estética que va más allá del cliché de México. Estamos hablando de diversidad desde la forma tan distinta en la que dibujamos. Estamos mostrando calidad al momento de contar historias, más allá que hacer una obra mexicana con el requisito de que esté llena de colores y aborde la historia de alguna leyenda”.

Junto a la obra de la ganadora también exhiben otros ilustradores mexicanos: Estelí Meza, Carlos Alberto Badillo Cruz, Luisa F. Arellano, Víctor Serrano Orozco, Alejandro Herrerías y Luis Miguel San Vicente Oliveros.

De hecho, la ilustración mexicana es muy apreciada no sólo en los Emiratos, sino también en eventos como la Feria del Libro Infantil en Bolonia.

Ilustradores de todo el mundo tratan en su obra emociones como el luto y la melancolía, como el iraní Narges Mohammadi, que plasma escenas de guerra de su país.





El Festival de Lectura Infantil en Sharjah inició ayer y termina el 14 de mayo en los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, ¿cómo es la apreciación de esta labor dentro de nuestro país? Alcántara considera que sí hay espacios de difusión de la labor del ilustrador. Sin embargo, la también profesora de la Academia de San Carlos lamenta la pérdida de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) (donde ganó el Primer lugar en el XXIX Catálogo de Ilustradores de la FILIJ en 2019). Señala que el gremio debe cooperar construyendo sus propios espacios.

“Lamento que ya no esté, fue un impulso para mi carrera. Creo que nos toca a los ilustradores hacer nuestra parte y hacer nuevos espacios. Somos creadores, nos toca hacerlo”, afirma.

Mariana Alcántara, tras recorrer la muestra de Sharjah Children’s Book Illustration Exhibition, reflexiona que su generación y la de sus colegas (provenientes de Canadá, China, Filipinas, Egipto y Argentina, entre otros) está en búsqueda de nuevas técnicas o combinaciones para lograr armonía entre lo análogo y lo digital. Por ello, el uso de la Inteligencia Artificial no le inquieta, pues, afirma, es sólo una nueva herramienta, como en su momento fue la videocámara.

Sharjah apuesta por la animación

Este miércoles arrancó la 14ª edición del Festival de Lectura Infantil en Sharjah con una nueva adición: del 3 al 5 de mayo se lleva a cabo por primera vez la Conferencia de Animación de Sharjah (SAC, por sus siglas en inglés), un encuentro que reúne a 18 animadores destacados, como John Nevarez (Pixar, Disney e Illumination), Mamoru Yokota, creador del anime Naruto; Robin Linn, autor de los efectos especiales en la películas de Spider Man; Sandro Cleuzo, animador de Las locuras del emperador, quienes ofrecerán conferencias magistrales sobre su quehacer como animadores, diseñadores y creadores de personajes.

“A través de SAC estamos propiciando una red de negocios y colaboraciones entre productores, animadores y editores, así como entre creadores de contenido de todo el mundo. Creemos que este es el movimiento correcto, dado que las industrias creativas alcanzaron 394 mil millones de dólares en 2022 y se espera que siga creciendo su valor a 580 mil millones de dólares para 2030”, dice Khoula Al Mujaini, directora ejecutiva de la SAC.

“Al embarcarnos en este nuevo viaje, estamos orgullosos de ser parte de la creciente comunidad de animación de Medio Oriente. Creemos que esta conferencia contribuirá al crecimiento cultural de los EAU y a fortalecer sus lazos con Europa”, asegura Pietro Pinetti, director artístico de la SAC.

Bajo el lema “Train your brain”, que en español significa “Entrena tu cerebro”, el Festival también aborda las últimas tendencias en educación para que editores, padres de familia y niños reflexionen sobre temas actuales como el uso de IA.

Los asistentes también aprenderán en más de 946 talleres y actividades sobre cine, teatro, robótica, emprendimiento, animación stop motion y ciencia, entre otros temas.

Foto: Frida Juárez

Foto: Frida Juárez

