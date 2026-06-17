Mundo | 17-06-26 | 13:32 | Actualizada | 17-06-26 | 13:32 |

El nuevo presidente de la (Fed), prometió el miércoles que los responsables de "garantizarán la estabilidad de precios", en su primera rueda de prensa desde que asumió el mando del banco central.

"Los precios persistentemente altos son una carga para el pueblo estadounidense, pero el pasado reciente no tiene por qué prolongarse", dijo, y afirmó que la ha estado muy por encima del objetivo del 2% anual fijado por la .

"Este comité garantizará la estabilidad de ", añadió.

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