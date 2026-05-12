Washington.— El Senado de Estados Unidos aprobó ayer cerrar la fase de debate y avanzar a la votación final sobre la candidatura de Kevin Warsh para convertirse en nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), un sufragio que se convocará en la cámara antes del viernes, día en que Jerome Powell, actual presidente del banco central, abandona el cargo.

Para que Warsh, nominado en enero para el cargo por el presidente Donald Trump, sea finalmente nombrado nuevo miembro de la junta de gobernadores y nuevo presidente de la entidad, solo hará falta una mayoría simple en la votación final, un objetivo alcanzable para los republicanos, quienes ostentan 53 de los 100 asientos de la cámara.

A su vez, el senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, ha mostrado su intención de apoyar a Warsh, lo que incrementa las posibilidades de que sea elegido.

La votación final para elegir a Warsh llega después de meses de presión por parte de Trump sobre Powell para que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés.

La campaña ha llegado a un extremo en el que la Casa Blanca impulsó una investigación contra el economista de 73 años por supuesto fraude en sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

El Departamento de Justicia la desestimó después por las presiones de un senador republicano que amenazó con no dar su voto a Warsh si las pesquisas, que un juez federal consideró que estaban políticamente motivadas, seguían adelante.

Powell abandonará su cargo este 15 de mayo, aunque ya ha dicho que, en contra de la tradición, permanecerá como miembro de la junta de gobernadores al menos hasta que la investigación interna que está llevando a cabo la propia Fed a instancias de Trump “concluya de manera definitiva y transparente”.

El panorama que encara Warsh, de quien Trump espera más flexibilización monetaria, es complejo, ya que la actual junta de gobernadores, en la que de momento estará Powell, y el resto de miembros de la Comisión Federal de Mercado Abierto (FOMC) con derecho a voto no se han mostrado inclinados a abaratar el precio del dinero, con la inflación aún en 3% y la guerra contra Irán incrementando los combustibles.

Relación complicada

Powell, objeto frecuente de la ira del presidente Donald Trump, finaliza su periodo como jefe de la Fed el próximo viernes, pero puede permanecer hasta finales de enero de 2028 en la junta de gobernadores, el órgano rector del banco central.

“Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell quiere quedarse en la Reserva Federal porque no puede conseguir trabajo en ningún otro sitio: nadie lo quiere”, dijo Trump a finales de abril en su red social Truth Social, usando el apodo que le puso por, en su opinión, no recortar rápido las tasas de interés.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la decisión de Powell como “una violación de todas las normas de la Fed” y “un insulto a Kevin Warsh”, quien se espera que sea el próximo jefe del banco central.

Actúa como si “solo él pudiera preservar la integridad” de la institución, afirmó Bessent en entrevista en Fox Business.