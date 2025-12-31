Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

¡Año Nuevo muy frío! Activan doble alerta por bajas temperaturas en 7 alcaldías de CDMX para este jueves 1 de enero

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Tras descarrilamiento del Tren Interoceánico, autobuses dan servicio a turistas que ya tenían boleto

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Familia denuncia negligencia en manejo del cuerpo de víctima del Tren Interoceánico; encaran a encargado de funeraria

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Gobierno retira subsidio a gasolinas y diésel; consumidores asumen totalmente el IEPS

Proponen reforma constitucional para que Congreso legisle sobre IA; buscan sentar bases en la materia

Proponen reforma constitucional para que Congreso legisle sobre IA; buscan sentar bases en la materia

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Explosión en Puente de la Concordia: la tragedia que cimbró a la CDMX en 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

Fallas, retrasos, suspensión de servicio y caos; así fue el servicio del Metro de CDMX durante 2025

Santiago de Chile, 31 dic.- El presidente electo de , el ultraderechista José Antonio Kast, prometió este miércoles "trabajar con seriedad, orden y compromiso para estar a la altura de lo que Chile necesita".

En un mensaje de fin de año en su cuenta de X, el ultracatólico dijo que "se cierra un año intenso y comienza uno nuevo, lleno de desafíos".

"Que este nuevo año llegue con esperanza y unión para cada familia", añadió el exdiputado, que el pasado 14 de diciembre ganó las elecciones con un amplio margen contra la izquierdista.

Lee también

Kast, de 59 años, que sucederá al progresista Gabriel Boric, se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia.

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el primer mandatario de extrema derecha en llegar al poder desde la dictadura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026. Foto: Especial

Confirmado: estos 4 programas del Bienestar depositarán pagos en enero de 2026

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista. Foto: IA

2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Visa americana de turista: Cambios ‘ocultos’ y nuevos requisitos para tramitarla en 2026

Times Square 2026. Foto: Chat GPT

Año Nuevo 2026 en Times Square: Artistas confirmados, horario y cómo ver el show en vivo