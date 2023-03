Juez ordena a Pence testificar sobre esfuerzos de Trump contra elecciones 2020

Washington. Un juez federal ordenó al exvicepresidente Mike Pence que cumpla con la citación de un gran jurado sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, informó a NBC News una fuente familiarizada con el fallo.

Sin embargo, el juez concedió a Pence una victoria parcial en cuanto a su argumento de que estaba protegido de tener que testificar sobre el 6 de enero debido a su papel constitucional como parte del poder legislativo.

El equipo legal de Pence había argumentado que la cláusula de "discurso y debate" de la Constitución debería impedir a los fiscales del abogado especial Jack Smith obtener cualquier testimonio sobre comunicaciones o actividades relacionadas con el papel de Pence como presidente del Senado al presidir la certificación de los resultados electorales.

Lee también: Trump deberá responder por su papel en el asalto al Capitolio: Mike Pence

El juez James Boasberg, presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dijo que en efecto Pence goza de algunas protecciones limitadas de expresión y debate. Sin embargo, eso no le impediría testificar sobre conversaciones en las que haya una supuesta "ilegalidad" por parte de Trump.

No está claro si Pence planea apelar la decisión de Boasberg. Pence ha prometido previamente llevar el caso ante el Tribunal Supremo si es necesario. El 6 de enero dijo a ABC News que no estaba haciendo valer el privilegio ejecutivo sobre conversaciones no relacionadas con sus funciones.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare/mcc

Noticias según tus intereses