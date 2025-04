Un juez federal ordenó el martes a la Casa Blanca que restablezca el pleno acceso de The Associated Press a la cobertura de actos presidenciales, fallando en un caso que llegó al corazón de la Primera Enmienda y afirmando que el gobierno no puede castigar a la organización de noticias por el contenido de su discurso.

El juez federal de distrito, Trevor N. McFadden, designado por Donald Trump, dictaminó que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México. La decisión otorgó a la AP una gran victoria en un momento en que la Casa Blanca ha estado desafiando a la prensa en varios niveles.

“En virtud de la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar— no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista”, escribió McFadden. "La Constitución no exige menos".

Desde el 11 de febrero, la AP no puede formar parte del reducido grupo de periodistas que cubren a Trump en el Despacho Oval o a bordo del Air Force One, y esporádicamente puede cubrirle en actos en la Sala Este.

La organización había pedido a McFadden que dictaminara que Trump había violado el derecho constitucional de la AP a la libertad de expresión al tomar la medida porque no estaba de acuerdo con las palabras que utilizan sus periodistas. Anteriormente, el juez había rechazado la petición de la AP de revocar los cambios mediante una orden judicial.

No estaba claro cuán rápidamente la Casa Blanca implementaría el fallo de McFadden. El gobierno tiene una semana para responder.

