Naciones Unidas.- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó este sábado "enérgicamente" el estallido de enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas en Sudán, que han degenerado en una de las peores escaladas de violencia en los últimos años en el país, y pidió un cese "inmediato".

"El secretario general hace un llamado a los líderes de las FAR y las Fuerzas Armadas de Sudán para que cesen de inmediato las hostilidades, restablezcan la calma e inicien un diálogo para resolver la crisis actual", indicó el portavoz del Guterres en un comunicado.

Además, Guterres recalcó que cualquier "nueva escalada en los combates tendrá un impacto devastador en los civiles y agravará aún más la ya precaria situación humanitaria en el país".

"El secretario general colabora con los líderes de la región y reafirma el compromiso de las Naciones Unidas de apoyar al pueblo de Sudán en sus esfuerzos por restaurar una transición democrática y hacer realidad sus aspiraciones de construir un futuro pacífico y seguro", detalla el texto.

Por su parte, el representante especial del secretario general para Sudán y jefe de la misión integrada de asistencia para la transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), Volker Perthes, anunció este sábado que se ha comunicado con ambas partes para pedirles el cese inmediato de los combates para garantizar la seguridad del pueblo sudanés y evitar que el país sufra más violencia.

Lee también Estallan enfrentamientos en Sudán entre el ejército regular y paramilitares

Enfrentamiento entre Ejército de Sudán y FAR deja tres muertos

El grupo paramilitar sudanés FAR dijo hoy que no abandonará las armas hasta que el Ejército se rinda, mientras que el Ejército ha calificado a las FAR de "milicia rebelde".

El caos desatado principalmente en Jartum y en otras ciudades por los choques han dejado hasta el momento tres civiles muertos y "decenas" de heridos, según el Comité de Médicos de Sudán.

La Fuerza Aérea sudanesa comenzó este sábado a bombardear posiciones del grupo paramilitar en un intento de repeler la "agresión" de la mañana de este sábado después de que las FAR acusara al Ejército sudanés de atacar una de sus sedes.

FAR, por su parte, señaló que se habían hecho con el control del Palacio Presidencial, así como el aeropuerto internacional de Jartum, el más grande de Sudán, un extremo que las Fuerzas Armadas desmintieron.

Estos enfrentamientos se producen dos días después de que el Ejército advirtiera que el país está atravesando una "coyuntura peligrosa" que puede llevar al conflicto armado, después de que se "movilizaran" unidades de las FAR en la capital sudanesa y otras ciudades sin el consentimiento o coordinación de las Fuerzas Armadas.

Lee también Israel ataca a Siria con artillería y por aire tras lanzamiento de 6 cohetes

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc