Más Información
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra
Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, señala
Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice
Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró
Jerusalén. La reunión del Gabinete de Seguridad israelí para ratificar el acuerdo de alto al fuego en Gaza arrancó en Jerusalén, según informó a EFE una fuente gubernamental, y a ella le seguirá otra reunión del gobierno en pleno para dar la última luz verde al texto.
Medios israelíes indicaron que la reunión de este gabinete, que engloba a ministros clave y decide sobre el progreso de la ofensiva en Gaza, comenzó sobre las 18:30 horas (15:30 GMT), con una hora y media de retraso respecto a la hora prevista.
Lee también Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes
De acuerdo con medios israelíes, una de las razones por las que se retrasó la reunión fueron las intensas discusiones en torno a la lista de prisioneros palestinos que serán liberados.
La sesión del gobierno en pleno para votar el cese el fuego está programada para las 8 de la noche.
Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra
ss