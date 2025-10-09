Jerusalén. La reunión del Gabinete de Seguridad israelí para ratificar el acuerdo de alto al fuego en Gaza arrancó en Jerusalén, según informó a EFE una fuente gubernamental, y a ella le seguirá otra reunión del gobierno en pleno para dar la última luz verde al texto.

Medios israelíes indicaron que la reunión de este gabinete, que engloba a ministros clave y decide sobre el progreso de la ofensiva en Gaza, comenzó sobre las 18:30 horas (15:30 GMT), con una hora y media de retraso respecto a la hora prevista.

Lee también Israel y Hamas acuerdan un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes

De acuerdo con medios israelíes, una de las razones por las que se retrasó la reunión fueron las intensas discusiones en torno a la lista de prisioneros palestinos que serán liberados.

La sesión del gobierno en pleno para votar el cese el fuego está programada para las 8 de la noche.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss