Más Información

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

Ahora, desaparece repartidor venezolano en México; realizó entrega en Huehuetoca, Edomex

Ahora, desaparece repartidor venezolano en México; realizó entrega en Huehuetoca, Edomex

Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

Tras operativo del Gabinete de Seguridad, localizan en Jojutla, Morelos, a cuatro menores desaparecidos en Acapulco

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

NFL: Detroit Lions derrota a los Baltimore Ravens en un vibrante Monday Night Football

NFL: Detroit Lions derrota a los Baltimore Ravens en un vibrante Monday Night Football

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

Eugenio Derbez se mofa del viaje de Andy López Beltrán a Tokio

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

"Que pare el genocidio"; Sheinbaum deja clara la posición de México sobre Gaza

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamiento durante operativo contra de "El Camaleón"

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamiento durante operativo contra de "El Camaleón"

Un tribunal de Estados Unidos empezó a juzgar este lunes al gigante del comercio electrónico , acusado de utilizar engaños para vender millones de suscripciones de su servicio Prime y luego hacer casi imposible cancelarlo.

La audiencia ante un tribunal federal en , donde la compañía tiene su sede principal, comenzó con la selección del jurado y continuará el martes con las declaraciones iniciales de los abogados.

Según la demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), presentada en junio de 2023, Amazon utilizó los llamados "patrones oscuros" para engañar a sus clientes con el fin de que se suscribieran al servicio Prime (139 dólares anuales) cuando hacían una compra.

Lee también

El texto añade que Amazon registró nuevos clientes sin un consentimiento claro y mediante procesos de pago confusos al tiempo que creó un sistema intencionalmente complicado de cancelación, conocido internamente como "Ilíada", en referencia al poema de Homero y la guerra en Troya.

De acuerdo con la FTC, el proceso de pago de Amazon obligaba a los clientes a navegar por interfaces confusas, en las que rechazar la inscripción a Prime requería encontrar enlaces pequeños e inadvertidos, mientras que la suscripción al servicio se hacía con botones destacados.

En su defensa, Amazon afirma que ha mejorado sus procesos de inscripción y cancelación de Prime y que las acusaciones están desactualizadas.

En caso de condena, la compañía se expone a fuertes sanciones económicas y podría tener que modificar sus prácticas de suscripción.

Lee también

El caso está siendo revisado por un jurado presidido por el juez John Chun, quien dictaminó la semana pasada que Amazon violó una ley de protección de compradores en línea al recopilar información de facturación de suscriptores de Prime antes de divulgar los términos del servicio, según extractos del fallo compartidos en X (antes Twitter).

Las suscripciones a Prime representaron 25 mil millones de dólares de la facturación anual de Amazon, según el expediente de acusación de 2023.

La defensa de Amazon consistirá principalmente en argumentar que esta ley y las demás normativas no prohíben claramente las prácticas en debate y que la FTC ha ido demasiado lejos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto