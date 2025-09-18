Si tomas café de cápsula todos los días para empezar la mañana, seguramente has notado que las cápsulas han subido bastante de precio. Y si bien son prácticas, a largo plazo representan un gasto constante y generan más residuos, especialmente si acostumbras recibir gente.

Creemos haber encontrado la alternativa perfecta si estás dispuesto a hacer una inversión inicial más fuerte en tu rutina matutina. La Philips Series 2200 es una cafetera automática de una sola dosis que mantiene la comodidad de una cafetera de cápsulas, pero mejora en todo lo demás: prepara espresso, americano o latte con café recién molido usando solo unos botones y te permite decir adios a las cápsulas. Y lo mejor: la encontramos con 50% de descuento en Amazon México y la opción de pagar a 15 meses sin intereses.

VER EN AMAZON: Cafetera Automática Philips Series 2200

¿Vale la pena cambiar las cápsulas por esta cafetera automática Philips?

Aunque el precio original supera los $15,000, esta cafetera está hoy en $7,999 MXN. Esto puede parecer una inversión inicial alta, pero si consideras que una caja de 10 cápsulas ronda entre $120 y $180, el gasto mensual en café de cápsulas puede ser bastante alto. Con esta Philips, el costo por taza baja drásticamente al usar café de grano.

Sabías que: El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua

Lo que nos gusta de esta cafetera:

Café recién molido con molino cerámico ajustable en 12 niveles

con molino cerámico ajustable en 12 niveles Espuma de leche caliente sin tubos ni boquillas, fácil de limpiar

sin tubos ni boquillas, fácil de limpiar Filtro AquaClean que purifica el agua y evita sarro hasta por 5,000 tazas

que purifica el agua y evita sarro hasta por 5,000 tazas Sin residuos plásticos por cápsulas o envoltorios

Uso, limpieza y configuración de la cafetera Philips Series 2200

Aunque es automática, la cafetera Philips Series 2200 no es una máquina que simplemente se conecta y ya. Hay que dedicarle unos minutos al principio para entender bien sus funciones. Aun así, es fácil de usar en el día a día.

Uso diario : Todo se maneja desde una pantalla táctil muy clara: eliges entre espresso, café o capuccino y puedes ajustar la intensidad del café y la cantidad de agua o leche. Si te gusta experimentar, puedes ajustar el volumen y el aroma para dejar el café justo a tu gusto. Además tiene modo "2x" por si quieres preparar dos tazas al mismo tiempo o llenar tu termo.

Configuración personalizada: Puedes seleccionar distintos niveles de intensidad y cantidad (desde un espresso de 35 ml hasta un café largo de 230 ml). Puedes programar tus combinaciones favoritas de forma muy sencilla, aunque algunos ajustes como la temperatura del agua, que definitivamente afectan el resultado, requieren leer el manual.

Limpieza : El sistema de leche LatteGo es de dos piezas y se limpia en 15 segundos bajo el chorro del agua o se puede meter al lavavajillas. El filtro de agua AquaClean ayuda a evitar el sarro, lo que reduce la necesidad de descalcificarla hasta por 5,000 tazas. El grupo de preparación (la parte que muele y prensa el café) se puede sacar y enjuagar.

Un usuario comentó que, tras reemplazar una cafetera de cápsulas, notó que esta Philips era un poco más grande, pero mucho más versátil. Incluso ha logrado preparar su termo de café americano sin esfuerzo, y destaca la facilidad para desmontar piezas y lavarlas en lavavajillas.

Aunque algunos usuarios mencionan que puede ser un poco ruidosa o lenta al arrancar, lo cierto es que ofrece una experiencia de café más rica, flexible y, a largo plazo, más rentable.

Si ya estás cansado del gasto constante en cápsulas o del café soluble de oficina, esta oferta de Amazon es una buena puerta de entrada al mundo del café en grano. Por su precio actual, funciones y facilidad de uso, la Philips Series 2200 se convierte en una opción sólida para quienes quieren mejorar su rutina sin volverse expertos.

Puedes ver esta cafetera directamente en Amazon México aquí.