Más Información

El Centro de la Imagen está en crisis, señala comunidad fotográfica 

El Centro de la Imagen está en crisis, señala comunidad fotográfica 

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

pondrá punto final a su residencia “No Me Quiero Ir De Aquí” con un concierto especial titulado “Una más”, cerrando oficialmente sus presentaciones en Puerto Rico. Los shows que arrancaron el 11 de julio han sido todo un éxito, reuniendo a grandes invitados y haciendo sold-out.

@amazonmusiclatin Acho PR es otra cosa🇵🇷 No te pierdas el livestream de @Bad Bunny ‘No Me Quiero Ir De Aquí: Una Más’ este sábado 20 de septiembre a las 8:30pm ET por la app de @Amazon Music, @Prime Video y Twitch. #BadBunnyUnaMas ♬ original sound - amazonmusiclatin

Sin embargo, los fanáticos que no pudieron ir a ver alguna de las presentaciones del intérprete de “TURiSTA” tendrán una oportunidad más para ver el último show que se transmitirá en vivo de forma gratuita a todo el mundo. El “Conejo Malo” promete cerrar con broche de oro.

Lee también

¿Dónde se transmitirá “No Me Quiero Ir De Aquí” de Bad Bunny?

Fiel a su estilo, la estrella de música urbana anunció el cierre de tour por Puerto Rico; se transmitirá en vivo a través de Amazon Music, Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music, donde los fans podrán unirse a esta fiesta.

Lee también

¿A qué hora empieza el cierre de residencia?

El concierto de “No Me Quiero Ir De Aquí” se transmitirá a partir de las 6:30 de la tarde, tiempo de México, este 20 de septiembre. El lugar desde donde se llevará a cabo será el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

El show llamado “Una más” hará un homenaje a las víctimas del huracán María, conmemorando el octavo aniversario del desastre. Además, Bad Bunny estaría interpretando el tema “Una Velita”, canción que habla de la falta de ayuda gubernamental ante la tragedia.

tendrá varios conciertos en el Estadio GNP de Ciudad de México con varias presentaciones confirmadas como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Las fechas confirmadas son

  • 10 de diciembre
  • 11 de diciembre
  • 12 de diciembre
  • 15 de diciembre
  • 16 de diciembre
  • 19 de diciembre
  • 20 de diciembre
  • 21 de diciembre
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lupillo Rivera terminó con Belinda porque “la cachó con otro hombre”, revelan. Foto: Tomada Instagram @belindapop / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

Lupillo Rivera terminó con Belinda porque “la cachó con otro hombre”, revelan

Trump sorprende al mundo: reconoce a Kate Middleton como la verdadera reina y deja en segundo plano a Camila. Foto: Aaron Chown AFP/ EFE/EPA/ANDY RAIN / POOL / AFP

Trump sorprende al mundo: reconoce a Kate Middleton como la verdadera reina y deja en segundo plano a Camila

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron. Foto: AFP

Donald Trump lanza inapropiado piropo a Kate Middleton frente a William y Melania; así reaccionaron

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: su esposa reacciona. VIDEO. Foto: Tomada de X @netflix

Sofía Vergara y Canelo Álvarez protagonizan abrazo polémico: reacción de Fernanda Gómez se viraliza. VIDEO

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior. Foto: AP

Candice Swanepoel deja a sus fans sin palabras con vestido lencero sin ropa interior