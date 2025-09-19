El momento para renovar tu smartphone podría ser ahora. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 512G, uno de los dispositivos más completos y potentes de este 2025, está con un descuento del 44% en Amazon México. Este modelo, que llegó al mercado a inicios de año, destaca por incluir el S-Pen integrado y funciones avanzadas de inteligencia artificial con Galaxy AI.

Justo ahora, cuando el nuevo iPhone 17, su principal competencia, acaba de salir a la venta sale esta oferta que podría ser una buena oportunidad para comprar un celular de gama alta a un precio mucho más accesible. El próximo Galaxy no se espera que sea anunciado sino hasta enero de 2026.

VER EN AMAZON: Samsung Galaxy S25 Ultra Negro 512GB con S-Pen

El precio habitual del Samsung Galaxy S25 Ultra de 512GB es de $35,999. Actualmente tiene un descuento del 44% en Amazon México y su precio final es de $20,299 pesos. Además tiene la opción de pagar a meses sin intereses, por si no estás dispuesto a pagar de contado algo que vas a usar por mucho tiempo. Este modelo viene con el S-Pen integrado y Galaxy AI, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un celular con herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

También incluye beneficios adicionales como 90 días de Amazon Music sin costo y promociones con Kueski Pay si no cuentas con tarjeta de crédito.

Controla tu Galaxy S25 Ultra con comandos de voz gracias a Google Gemini

El Galaxy S25 Ultra te permite completar tus tareas sin necesidad de cambiar entre varias aplicaciones. Solo necesitas mantener presionado el botón lateral y decirle a Google Gemini lo que necesitas con lenguaje natural. Desde tomar notas, recopilar información de videos o gestionar tareas, todo se realiza al instante con asistencia inteligente.

Además, los usuarios de la serie Galaxy S25 pueden disfrutar de 6 meses gratuitos de Google AI Pro con 2 TB de almacenamiento en la nube. Esta suscripción incluye funciones premium de Gemini como generación de video con Veo3 y almacenamiento seguro para tus archivos.

Galaxy S25 Ultra: cámara con IA, grabación 10-bit HDR y edición de video inteligente

La experiencia fotográfica y de video también sube de nivel con este modelo. El motor ProVisual Engine, impulsado por un procesador avanzado, permite capturar, editar y compartir contenido de forma profesional. Puedes grabar en 10-bit HDR y aprovechar funciones como Audio Eraser para eliminar ruidos de fondo o Auto Trim para crear clips listos para compartir con ayuda de la inteligencia artificial.

La cámara se adapta automáticamente a diferentes condiciones de luz con el motor Object-aware, ideal para capturar texturas y tonos de piel reales. También puedes generar filtros personalizados analizando tus fotos favoritas con Galaxy AI.

La pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas mejora su rendimiento gracias al sistema ProScaler con algoritmos de inteligencia artificial, ofreciendo imágenes más nítidas sin ajustes manuales. Y con la batería optimizada por software y hardware, podrás disfrutar más horas de visualización sin preocuparte por recargar.

¿Por qué conviene aprovechar esta oferta?

Con un diseño elegante, alto rendimiento, cámara avanzada y el extra del S-Pen, el Galaxy S25 Ultra sigue siendo uno de los smartphones más completos del año. Aunque su sucesor podría llegar en enero, el descuento actual lo convierte en una opción muy sólida para quienes no quieren esperar ni pagar el precio completo.

Además, con el reciente lanzamiento del iPhone 17, era de esperar el ajuste de precio con una oferta, pero estas suelen durar poco tiempo.

