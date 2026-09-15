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Autoridades irrumpieron en un departamento de lujo en Los Ángeles, California, y se encontraron con más de 42 kilogramos de fentanilo, armas de fuego y hasta un pequeño caimán. Un perro policía (K9) utilizado para rastrear colapsó debido a la exposición a la droga, informó este martes el Departamento estadounidense de Justicia.
En el cateo, realizado el pasado 10 de diciembre por sospechas de que el lugar servía de almacén de drogas, fueron detenidos un hombre y una mujer, que estaban dormidos cuando las fuerzas del orden ingresaron.
Además del fentanilo, se hallaron 7.2 kilogramos de cocaína, aproximadamente un kilogramo de heroína un rifle AR-15, una pistola chapada en oro Desert Eagle, calibre .50, una radio policial, material para la fabricación de droga como vasos de precipitados, mezcladores, agitadores, sopletes y una prensa hidráulica, además del caimán, que fue entregado al Servicio de Pesca y Vida Silvestre.
Al entrar a registrar el departamento, el perro comenzó a olfatear, pero "se desorientó y comenzó a desmayarse debido a la exposición al fentanilo". Su manejador le dio Narcan (naloxona), el tratamiento que se usa para la sobredosis por opioides.
En la operación fueron detenidos Marvin Angelito, de 27 años, y Susan Gonzalez, de 26.
Ambos acusados comparecieron por primera vez el lunes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en el centro de Los Ángeles.
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La jueza magistrada de los Estados Unidos Karen L. Stevenson ordenó prisión preventiva de Angelito, mientras que a González se le fijó libertad bajo fianza de 15 mil dólares.
La lectura de cargos de Angelito está prevista para el 2 de octubre, y la de González, para el 9 de octubre. Se les acusa de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.
En caso de ser declarados culpables, Angelito y González podrían enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.
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De acuerdo con el diario Los Angeles Times, los agentes federales recibieron la primera pista sobre el edificio de lujo, donde un departamento de un dormitorio se renta en más de 3 mil dólares al mes, mientras llevaban a cabo operaciones de vigilancia y compras controladas dirigidas contra una organización dedicada al tráfico de fentanilo con sede en Los Ángeles, según la denuncia penal presentada contra Angelito y González.
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